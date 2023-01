Migranti, terzo sbarco a Roccella Ionica in 10 ore: soccorsi in 105 

Reggio Calabria - Ancora uno sbarco di migranti, il terzo in meno di dieci ore, a Roccella Ionica, nella Locride. Dopo i due arrivi di stamattina, per un totale di 231 persone, ce n'è stato un terzo nel pomeriggio che ha interessato altri 105 migranti di nazionalità afgana ed egiziana. Gli ultimi arrivati sono stati soccorsi da una motovedetta della Guardia costiera a circa 35 miglia dalla costa mentre erano a bordo di un barcone con il motore in avaria. Del gruppo di migranti fanno parte una ventina di donne ed una dozzina di bambini, alcuni dei quali di meno di un anno. Anche questo terzo gruppo di migranti, come i due precedenti, è stato ospitato temporaneamente nella tensostruttura allestita nell'area portuale la cui situazione, però, a causa del sovraffollamento, sta diventando sempre più difficile.