Naufragio migranti nel Crotonese, il dramma delle famiglie spezzate e i dubbi sui ritardi nei soccorsi

Crotone - A due giorni dalla tragedia che si è consumata a largo delle coste di Cutro, c'è l'indicibile dolore per l'accaduto e il desiderio di verità sul naufragio che è costato la vita a decine di migranti.

Il dramma della famiglie spezzate

Per ora è di 64 vittime, 23 delle quali identificate il bilancio della terribile alba di Cutro. L'ultimo corpo recuperato è quello di un uomo di circa una trentina d'anni. I minori morti sono 14 e altrettanti sono quelli sopravvissuti. Tra loro 5 sono ricoverati, 6 sono al Cara di Isola Capo Rizzuto, uno, che ha detto di avere 17 anni, è stato fermato come presunto scafista, e 2 non accompagnati portati in strutture idonee. Intere famiglie spezzate, dunque: bambini rimasti orfani, e genitori rimasti senza figli. Proseguono, intanto, le ricerche, condotte con due vedette sempre a mare.

Le indagini sulla tempistica dei soccorsi

E proseguono anche le le indagini, perché restano i dubbi sulla tempistica dei soccorsi. "Stiamo raccogliendo tutti i dati per inquadrare la situazione - ha spiegato il procuratore di Crotone Giuseppe Capoccia in relazione all'inchiesta aperta subito dopo il naufragio - Dobbiamo verificare dove l'aereo Frontex ha localizzato il barcone e la rotta che ha seguito. Sappiamo di un confronto vivace tra scafisti e migranti sul ritardo nell'arrivo".

Un'inchiesta che riguarda il naufragio ma che intende accertare anche la dinamica dei soccorsi. "Dobbiamo stabilire dove il barcone è stato individuato - ha aggiunto il magistrato - e la tempistica degli interventi successivi. Ciò anche per capire il livello di responsabilità degli scafisti e accertare, per esempio, se potevano dirigersi verso un porto. I soccorsi non sono oggetto di indagine specifica. Se sentiremo ufficiali delle forze dell'ordine? Prima acquisiremo gli atti ufficiali poi valuteremo se servirà. Adesso è il momento della concitazione e dei tristi adempimenti legati alle vittime".

E' in programma domattina, l'udienza di convalida del fermo dei tre presunti scafisti del barcone naufragato nel crotonese. La posizione di uno degli indagati, che ha dichiarato di avere 17 anni, potrebbe essere analizzata dal tribunale dei minorenni di Catanzaro. L'indagato pachistano sarà sentito in prima mattinata dal gip mentre il cittadino turco ha il Covid.

Guardia costiera: "Prima senalazione giunta alle 4.30"

La sera di sabato 25 febbraio un velivolo Frontex ha avvistato un'unità in navigazione nel Mar Jonio, che "risultava navigare regolarmente - fa sapere oggi la Guardia costiera - a 6 nodi e in buone condizioni di galleggiabilità, con solo una persona visibile sulla coperta della nave". Il velivolo ha inviato la segnalazione al punto di contatto nazionale preposto per l'attività di 'law enforcement' (la Guardia di finanza, ndr), informando, tra gli altri, per conoscenza, anche la Centrale operativa della Guardia Costiera di Roma". Si è attivata quindi la Gdf per intercettarla. Alle 4.30 circa sono giunte alla Guardia costiera alcune segnalazioni telefoniche da terra relative ad un'imbarcazione in pericolo a pochi metri dalla costa. "Questa - sottolinea la Guardia costiera - è la prima informazione di emergenza pervenuta alla Guardia Costiera riguardante l'imbarcazione avvistata dal velivolo Frontex".

La Guardia costiera specifica che "nessuna segnalazione telefonica è mai pervenuta ad alcuna articolazione della Guardia Costiera dai migranti, presenti a bordo della citata imbarcazione, o da altri soggetti come avviene in simili situazioni". A seguito delle segnalazioni ricevute è stato immediatamente attivato il dispositivo Sar, sotto il coordinamento della Guardia Costiera di Reggio Calabria, con l'invio di mezzi navali e aerei, uomini e mezzi terrestri, nella zona indicata. Le attività di ricerca e soccorso in mare proseguono senza soluzione di continuità anche con impiego di squadre di sommozzatori e con il concorso dei Vigili del Fuoco e delle Forze di Polizia.