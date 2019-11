'Ndrangheta, arrestato dai carabinieri di Vibo il latitante Giuseppe Salvatore Mancuso - VIDEO

Vibo Valentia – I militari del Nucleo investigativo di Vibo Valentia e della Compagnia di Tropea hanno fatto irruzione nella notte in un’abitazione di Zaccanopoli e arrestato Giuseppe Salvatore Mancuso, figlio di Pantaleone Mancuso alias “L’ingegnere”. Giuseppe Salvatore Mancuso, ricercato da più di un anno, aveva fatto perdere le proprie tracce nel settembre 2018 evadendo dagli arresti domiciliari che stava scontando nella sua abitazione di Nicotera. All’irruzione dei carabinieri, Mancuso è stato trovato in compagnia di due soggetti (un uomo e una donna) i quali sono stati arrestati per favoreggiamento. Le successive operazioni di perquisizione hanno consentito di accertare che gli occupanti della casa avevano a disposizione una pistola con matricola abrasa, un fucile di precisione, due passamontagna e svariate munizioni, oltre a circa 9mila euro in contanti. Giuseppe Salvatore Mancuso, terminate le formalità di rito, è stato portato in carcere a Vibo Valentia, dove dovrà scontare una pena residua di anni 5 e 4 mesi emanata dal Tribunale di Milano oltre che una misura cautelare nell’ambito del P.p. 1151/10 della Dda di Reggio Calabria (Operazione “Mediterraneo”).

