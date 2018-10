'Ndrangheta: faida nelle Preserre vibonesi, in 12 a giudizio

Vibo Valentia - Tentato omicidio aggravato dalle modalità mafiose, detenzione e porto illegale di armi da fuoco, ricettazione, spari in luogo pubblico. Questi i reati per i quali il gup distrettuale di Catanzaro ha rinviati a giudizio 12 imputati delle Preserre vibonesi coinvolti nel tentato omicidio di Giovanni Nesci e del fratello dodicenne affetto dalla sindrome di down. Fatto di sangue avvenuto il 28 luglio dello scorso anno nell'ambito dello scontro fra le "famiglie" Inzillo e Nesci di Sorianello, a loro volta inserite e collegate alla faida in atto da anni sul territorio fra i clan Emanuele da un lato e Loielo dall'altro. A giudizio dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia vanno i seguenti imputati: Viola Inzillo, Rosa Inzillo, Antonio Farina, Michele Nardo, Gaetano Muller, Vincenzo Cocciolo, Teresa Inzillo, Maria Rosaria Battaglia, Salvatore Emmanuele, Michele Ida', Domenico Inzillo e Ferdinando Bartone, tutti di Sorianello e Gerocarne. L'inchiesta e' stata condotta dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA