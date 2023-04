Nuovo sbarco di migranti in Calabria, in 230 arrivati nella notte nel porto di Crotone

Crotone - Si sono concluse nella notte sulle banchine del porto di Crotone le operazioni di sbarco di 230 i migranti tratti in salvo nel pomeriggio di ieri al largo delle coste calabresi. A soccorrerli è stata la Guardia costiera che li ha intercettati su una imbarcazione in difficoltà mentre si trovavano su una imbarcazione sulla quale viaggiavano oltre quattrocento persone. Duecento migranti, già nella serata di ieri, sono stati condotti al porto di Roccella Ionica. A Crotone sono sbarcati, invece, 230 di cui 140 egiziani (tra i quali circa 40 minori non accompagnati); 80 provengono dalla Siria (12 donne e 17 minori) e 10 tra Pakistan e Bangladesh.

Le operazioni di sbarco, coordinate dalla prefettura di Crotone, sono state condotte dagli agenti dell'ufficio immigrazione dalla questura di Crotone e della polizia scientifica. Al porto erano presenti anche i medici dell'Asp di Crotone. l migranti sono stati trasferiti al centro di accoglienza di Isola Capo Rizzuto dai volontari della Croce rossa italiana.