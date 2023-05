Occupano casa e aggrediscono proprietari e poliziotti a Catanzaro, arresti - Reazioni

Catanzaro - Volevano ad ogni costo l'immobile popolare occupato da un'altra persona e per questo avevano messo in atto atti persecutori ed estorsioni. Come se non bastasse, quando sono scattati gli arresti della Polizia di Stato hanno reagito con una violenta aggressione che ha costretto tre poliziotti a ricorrere alle cure ospedaliere. E' accaduto a Catanzaro dove due persone sono state arrestate dalla Digos al termine di una indagine nata Dopo una denuncia da parte di un assegnatario di un immobile di edilizia popolare nella zona sud del capoluogo. Agli inquirenti l'uomo ha riferito di subire da parte dei due, da oltre due anni, costanti minacce, molestie, danneggiamenti e vessazioni di vario tipo finalizzate a costringerlo ad abbandonare l'immobile per poi occuparlo abusivamente, come avvenuto. Nel corso delle indagini è emerso che il tentativo di occupazione abusiva e' stata portata avanti dagli indagati anche nei confronti di un altro abitante dello stesso stabile. Il Giudice per le indagini preliminari ha riconosciuto al gravita' indiziaria per il reato di atti persecutori e di estorsione consumata ai danni del denunciante nonche' per una ulteriore fattispecie estorsiva, nella forma tentata, ai danni dell'ulteriore occupante dello stabile, ed ha conseguentemente disposto nei loro confronti l'applicazione rispettivamente della custodia in carcere e del divieto di dimora nel Comune di Catanzaro, nonche' il sequestro preventivo dell'immobile illecitamente occupato.

Reazioni

Sindaco Catanzaro: "No a zone franche"

Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha espresso la sua solidarietà nei confronti degli agenti di polizia aggrediti stamani in via Teano. “Nel ringraziarli per l’adempimento scrupoloso del loro dovere e per l’impegno con cui quotidianamente la polizia tutta si adopera per garantire la sicurezza nelle zone più difficili della città – ha detto Fiorita – non posso che ribadire quanto affermiamo sin dal nostro insediamento e cioè che non possono e non devono esistere a Catanzaro zone franche o fortini inespugnabili. Da parte nostra, continueremo non solo a dare sostegno e piena solidarietà alle forze dell’ordine ma continueremo a fornire ogni forma di collaborazione fattiva affinché tutti comprendano che non ci può essere alternativa al rispetto delle regole di convivenza civile. Faremo tutto il possibile - ha concluso - affinché le persone perbene che vivono in quei quartieri non debbano sentirsi vittime loro malgrado di un pugno di delinquenti che nulla ha a che fare con una città che ha ben altra storia e verso i quali l’azione di contrasto non conoscerà sosta”.

Unarma: "Silenzio politica assordante"

"Esprimiamo la nostra totale vicinanza e solidarietà ai colleghi della Polizia di Stato, nello specifico della Digos, rimasti feriti durante l'ennesima operazione nel contrasto alla criminalità in uno dei quartieri a sud di Catanzaro, come l'Aranceto, ove, purtroppo, la criminalità fa sentire la sua barbara presenza". Lo sostiene Fabio Riccio, segretario generale regionale del Sindacato dei Carabinieri Unarma, nel commentare l'aggressione subita dai poliziotti della Digos questa mattina a Catanzaro. "La cosa che ci rammarica, in modo decisamente forte, ‐ continua Riccio ‐ è che innanzi al ripetersi di episodi del genere, come l'aggressione alle Forze di Polizia, la politica in generale, oltre al classico comunicato quasi di rito, sembrerebbe essere disinteressata ad affrontare con concretezza, serietà e, dovuta, determinazione una problematica di così vaste proporzioni come quella della vivibilità in quei quartieri della città di Catanzaro come Aranceto, viale Isonzo e così via. Riteniamo, quali servitori dello Stato in divisa, che ogni articolazione dello Stato, rappresentato da ogni espressione istituzionale, dovrebbe, in qualche modo, indignarsi per quanto avviene, quasi quotidianamente, sulle nostre spalle ed avere quel sussulto di "senso di appartenenza allo Stato" per cercare con ogni forza di cambiare le sorti di questa terra, la nostra terra".

"Invece, ahinoi, ‐ continua il Segretario di Unarma Calabria ‐ un silenzio, quasi assordante, da parte della politica. Un silenzio caratterizzato con il disinteresse nel supporto dell'azione di Forze di Polizia e Magistratura, uniche "icone" in campo nella lotta all'antistato, un silenzio che porta ad un ingigantirsi del fenomeno criminale e nel disagio dei cittadini tutti che vorrebbero, invece, che noi facessimo miracoli. Sosteniamo con forza ‐ conclude Riccio ‐ la proposta giunta, a ridosso di questa ennesima aggressione nei confronti dei colleghi della Polizia di Stato, del Segretario Nazionale del Sindacato Fsp Polizia di Stato, Giuseppe Brugnano, di azionare un tavolo permanente occorrente a monitorare un censimento attuale degli immobili popolari, necessario per attuare un progetto concreto di ripristino della legalità in quei quartieri. Non è possibile che la politica tutta dica che tali azioni sono state fatte anni addietro e poi tutto nel dimenticatoio, serve il massimo sforzo da parte di tutti giorno dopo giorno".

Giordano: "Superato ogni limite"

“L’intollerabile episodio che si è consumato stamane in via Teano mi ha colpito profondamente, come assessore comunale alla Sicurezza ma anche come ex appartenente alla Polizia di Stato”. Lo ha detto Marinella Giordano aggiungendo che “ai poliziotti aggrediti deve andare la piena e incondizionata solidarietà delle Istituzioni e con essa quella della città tutta. Una città – ha aggiunto – che deve essere riconoscente a chi ogni giorno fa il suo dovere e rischia la sua incolumità affinché una minoranza criminale capisca che non le sarà in alcun modo consentito di impadronirsi del territorio. L’azione di contrasto a questa gente non potrà che intensificarsi. Anche perché la reazione inconcepibile di cui sono state vittime gli agenti si è avuta nel corso di un’operazione teoricamente priva di rischi particolari. Parliamo dell’esecuzione di un ordine di arresto e non di un maxi blitz. È il segno – ha detto ancora l’assessore – che davvero l’arroganza e il delirio di onnipotenza di questi delinquenti ha oltrepassato ogni limite. Per questo le risposte dovranno essere adeguate e di sicuro lo saranno”.

Ferro: "Nessuna indulgenza per chi aggredisce uomini in divisa"

"Solidarietà ai poliziotti della Questura di Catanzaro che sono stati aggrediti durante un'operazione per l'esecuzione di una misura cautelare nei confronti di due persone accusate di aver costretto la propria vittima ad abbandonare la casa popolare di cui era assegnataria per poi occuparla abusivamente. Nessuna indulgenza verso chi aggredisce uomini e donne in divisa. Lavoriamo per inasprire le pene per i responsabili e per garantire la certezza della pena". Lo afferma, in una dichiarazione, il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro. "L'operazione di oggi - aggiunge il sottosegretario - dimostra quanto sia importante che lo Stato affermi la sua presenza in zone della città che non possono più essere roccaforti della criminalità e dell'illegalità ed in cui prevalgono le regole della violenza e della sopraffazione che sottraggono ai cittadini perbene anche diritti fondamentali come quello alla casa".