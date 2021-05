Pascolo abusivo di bovini, denunciato allevatore nel crotonese

Cirò Marina - Aveva portato la sua mandria di bovini in una proprietà privata a Cirò Marina. Un allevatore cinquantaquattrenne è stato identificato e denunciato da carabinieri forestale per introduzione di animali in fondo altrui e pascolo abusivo. Approfittando della contiguità della propria azienda zootecnica, l'allevatore avrebbe lasciato che i propri animali pascolassero nel terreno limitrofo. La proprietaria del fondo, constatando il perdurare della presenza dei bovini sul proprio fondo, so è rivota ai carabinieri forestale che sono intervenuti accertando i fatti. Secondo quanto appurato, l'allevatore avrebbe anche aperto dei varchi nella recinzione di confine allo scopo di facilitare l'ingresso degli animali. L'area, secondo quanto è stato verificato, è interessata dalla presenza di un rimboschimento di eucaliptus tagliato recentemente e con germogli pesantemente danneggiati dal pascolo.