Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada, morto 32enne nel Vibonese

Serra San Bruno – Tragico incidente nella serata di Capodanno in provincia di Vibo Valentia lungo la Trasversale delle Serre nei pressi del ponte di località Sorgive, fra i territori comunali di Spadola e Serra San Bruno. Per cause ancora in corso di accertamento, un giovane di 32 anni ha perso il controllo dell’auto sulla quale si trovava alla guida andando a sbattere contro un guardrail. Per lui i soccorsi – arrivati dall’ospedale di Serra San Bruno – si sono rivelati inutili. Illesa una ragazza che si trovava a bordo dell’auto. Sul posto per i rilievi e le indagini, al fine di accertare eventuali responsabilità e ricostruire esattamente la dinamica del mortale sinistro, i poliziotti del Commissariato di Serra San Bruno ed i carabinieri.