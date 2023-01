Plauso anche dalla Calabria per arresto Messina Denaro, Occhiuto: "Colpo durissimo alla mafia" - Reazioni

Catanzaro - L'arresto del boss mafioso e super latitante, Matteo Messina Denaro, ha provocato un'ondata di reazioni anche in Calabria.

“L’arresto di Matteo Messina Denaro rappresenta un colpo durissimo a Cosa Nostra - afferma il presidente della Regione Roberto Occhiuto - Dopo 30 anni di latitanza finisce la storia criminale di uno dei boss mafiosi più influenti e pericolosi. Grazie ai Carabinieri del Ros e agli uomini dello Stato che hanno reso possibile questa cattura”. “Il Consiglio regionale della Calabria ringrazia le forze dell’ordine, la Magistratura e tutte le persone che hanno contribuito alla cattura di Matteo Messina Denaro”. È quanto asserisce il presidente Filippo Mancuso, che aggiunge: “la cattura del pericoloso latitante è decisamente un grande risultato. Nel contrasto alla criminalità organizzata, che rappresenta un disvalore assoluto da estirpare, perché compromette i diritti dei cittadini e la dignità del Paese, lo Stato vince sempre. Oggi è una bella giornata per la Repubblica!”.

"Arrestare il latitante mafioso più pericoloso d'Italia è un grande successo per la procura antimafia di Palermo e per il personale di polizia - commenta Alfredo Antoniozzi, vice capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera - Messina Denaro - prosegue - ha finito di sfuggire alla giustizia grazie a un lavoro certosino della magistratura che ringrazio e degli uomini e delle donne di polizia che celebriamo attraverso il ministro Piantedosi. Questo Governo non farà mai sconti alla mafia e questo successo deve essere condiviso da tutti senza polemiche divisorie". “La collaborazione tra le Istituzioni ha portato ad un risultato eclatante: l’arresto del super latitante Matteo Messina Denaro dopo oltre 30 anni di latitanza! Una giornata storica per l’Italia. L’arresto è avvenuto presso la clinica Maddalena di Palermo dove il boss si trovava in day hospital per degli accertamenti sanitari. Matteo Messina Denaro risulta inserito come il boss super latitante introvabile. Era considerato tra gli irreperibilipiù pericolosi e ricercati nel mondo, che ha proseguito e rafforzato il progetto di Cosa Nostra di inserirsi nel mondo dell’imprese e nel controllo totale del territorio. Un plauso ai ROS ed al suo comandante Pasquale Angelone, agli uomini del raggruppamento speciale assieme a quelli del GIS e dei comandi territoriali, che hanno eseguito l’operazione, ma naturalmente a tutti coloro che hanno collaborato pienamente e, quindi, ai Magistrati di Palermo, al Ministro dell’Interno, a tutti i cittadini che hanno gioito nel conoscere tale notizia”. Così Giacomo Francesco Saccomanno, commissario Regionale Lega. "L'arresto di Matteo Messina Denaro è il trionfo dello Stato. Siamo grati e continuiamo a sostenere chi opera, quotidianamente, per l'affermazione della cultura della legalità che è l'unica possibilità per un futuro migliore". Così sui social Italia Viva Calabria. “La cattura del latitante Matteo Messina Denaro è una notizia di incalcolabile importanza. Con questa cattura si chiude una fase storica drammatica per il Paese – afferma Giuseppe Gelardi capogruppo Lega Calabria - La tenacia, la forza e le competenze messe in campo dallo Stato di diritto contro chi avrebbe la pretesa di essere antistato hanno finalmente e giustamente prevalso. Certificando ancora una volta che lo Stato è sempre più forte di qualsiasi mafia e criminalità organizzata. Ai Carabinieri, alle forze dell’ordine tutte, alla magistratura vanno i complimenti di tutto il gruppo Consiliare Lega per Salvini Calabria che io rappresento ma più in generale di ogni cittadino onesto che si riconosce in un ordinamento di diritto democratico e giusto. Pur consapevoli dell’impossibilità di abbassare la guardia oggi per la nostra democrazia è un giorno di grande valore”.

“Tra le efferatezze per le quali è stato condannato all’ergastolo Matteo Messina Denaro vi è la corresponsabilità per il sequestro e l’uccisione del piccolo Giuseppe Di Matteo, poi sciolto nell’acido. Ed è nel nome di questa vittima innocente e di tutti i bambini uccisi dal crimine organizzato che intendo ringraziare gli uomini dello Stato che lo hanno assicurato alla giustizia dopo trent’anni di latitanza”: è quanto dichiara il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza della Regione Calabria, Antonio Marziale. “In 120 anni di storia criminale – evidenzia Marziale – la mafia ha ucciso più di 110 bambini, con modalità di esecuzione fredde, crudeli ed efferate. Si tratta di un numero arrotondato per difetto, giacché di tanti potrebbero essersene perse le tracce. È per loro, per la memoria di quanti li perpetuano nel ricordo, che occorre ringraziare lo Stato quando questa gente viene messa al cospetto delle proprie responsabilità”.