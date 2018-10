Processo Perseo Appello, saranno ascoltati i collaboratori Rosario Cappello e Angelo Torcasio

Catanzaro - Sarebbero dovuti essere riascoltati, anche nell'ambito del processo Perseo in appello di ritorno dalla Cassazione, diversi collaboratori di giustizia. Oggi, infatti, era previsto l’esame di Rosario Cappello, ma non è stato ascoltato in quanto due degli imputati, Pino e Gino Strangis, erano assenti dal momento che sono stati arrestati lo scorso 9 ottobre perchè accusati dell’omicidio di Filippo Pantano avvenuto a Martirano Lombardo nel 2005. La Corte ha così rinviato il processo al 3 dicembre per sentire Rosario Cappello e Angelo Torcasio.

Gli imputati in questo processo sono: Emiliano Fozza (difeso dagli Avv. Giuseppe Spinelli e Gianluca Careri), Salvatore Ascone (con gli Avv. Salvatore Staiano e Sabatino), Vincenzo Bonaddio (con gli Avv. Curatolo e Larussa), Antonio Fragale (con l’Avv. Antonio Larussa), Carmine Vincenzo Notarianni(con l'Avv. Lucio Canzoniere), Pino Strangis (con l'Avv. Gianluca Careri), Gino Strangis (con l’Avv. Giuseppe Spinelli), Muraca Antonio (con l’Avv. Larussa), Trovato Luigi (con gli Avv. Francesco Gambardella e Salvatore Staiano), Luciano Trovato (con gli Avv. Francesco Gambardella), Alberto Giampà (con l’Avv. Antonio Larussa) e Claudio Paola (difeso dall’Avv. Aldo Ferraro).

Il processo è scaturito dopo che la Corte di Cassazione, nel luglio 2017, ha annullato con rinvio le condanne pronunciate nei confronti degli odierni imputati ritenendo che in secondo grado non possano essere ribaltate le assoluzioni pronunciate in primo grado se non risentendo, nel contraddittorio tra le parti, i soggetti che avevano reso dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari. Nei confronti di Paola Claudio la Corte di Assise di Appello dovrà invece procedere solo alla rideterminazione della pena avendo la Corte di Cassazione annullato senza rinvio la condanna per uno dei reati che gli venivano contestati come richiesto dal suo difensore, l'avvocato Ferraro.

Allineandosi al principio stabilito dalla Cassazione, la Corte di Assise di Appello (Presidente Reillo, a latere Commodaro), ha deciso di riaprire l’istruttoria dibattimentale per sentire tutti i collaboratori di giustizia sentiti nel corso delle indagini, ovvero Cappello Rosario, Torcasio Angelo, Giampà Giuseppe, Cosentino Battista, Cappello Saverio, Muraca Umberto Egidio, Vasile Francesco, Angotti Giuseppe, Notarianni Rosanna, Meliadò Franca Teresa e Cappello Giuseppe.