Processo Rinascita Scott, per Pittelli obbligo di dimora

Vibo Valentia – Passa dai domiciliari all’obbligo di dimora l’avvocato ed ex parlamentare di Forza Italia, Giancarlo Pittelli, nell’ambito del maxiprocesso Rinascita Scott. La decisione è del Tribunale collegiale di Vibo Valentia in accoglimento di un’istanza degli avvocati Guido Contestabile, Salvatore Staiano, Giandomenico Caiazza. Giancarlo Pittelli è imputato per i reati di concorso esterno in associazione mafiosa, abuso d’ufficio e rivelazione di segreti d’ufficio, contestati in Rinascita Scott dalla Dda di Catanzaro. L’ex deputato di Forza Italia non lascerà comunque i domiciliari in quanto detenuto nell’ambito di altra inchiesta denominata “Malapianta” e condotta dalla Dda di Reggio Calabria.