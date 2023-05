Proseguono ricerche della giovane caduta dal gommone durante escursione di rafting nel fiume Lao: trovato il caschetto protettivo

Laino Borgo (Cosenza) - Continuano le ricerche della giovane escursionista sbalzata dal gommone durante una escursione di Rafting. É stato trovato il suo caschetto protettivo ma di lei ancora nessuna traccia. Il caschetto della ragazza, secondo quanto si é appreso, é stato trovato in acqua ed é nell'area circostante dove adesso sono concentrate le ricerche, condotte dai vigili del fuoco, dai carabinieri, dal Nucleo speleo fluviale e da gruppi di volontari. Sul luogo, intanto, già da ieri, sono arrivati i genitori di Denise. La ragazza risiede con la famiglia a Cinquefrondi, nel Reggino dove frequenta il liceo statale di Polistena e si trovava da alcuni giorni in provincia di Cosenza in gita scolastica.

I Vigili del fuoco con squadre di terra sono impegnati nella ricerca lungo le rive del fiume. Dalle prime luci dell’alba in azione anche il nucleo SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) dei vigili del fuoco ed il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale). Nella notte, inoltre, sono giunti sul posto unità e mezzi dai comandi provinciali della Calabria. Le operazioni per la ricerca della 17enne sono state sospese alle 23 del 30 maggio e riprese questa mattina all’alba.

La caduta dal gommone

Si tratta di una ragazza di 17 anni, Denise Galatà, ancora dispersa dopo essere caduta nelle acque nel fiume Lao, nel territorio di Laino Borgo, in provincia di Cosenza, mentre faceva rafting insieme ad un gruppo di amici. La giovane sarebbe caduta dal gommone sul quale si trovava a causa delle acque ingrossate del fiume. Altri tre ragazzi, finiti in acqua anche loro, sono stati recuperati. Inoltre, sono stati portati in salvo, dai tecnici del CNSAS Calabria e Basilicata, tutti i ragazzi della scolaresca. Tra loro un ferito che è stato trasportato su un automezzo del CNSAS Calabria fino all’ambulanza del 118. Nelle ricerche anche sorvoli di un elicottero dell'Aeronautica Militare dell'84° CSAR di Gioia del Colle.