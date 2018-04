Rissa tra studenti a Villa San Giovanni, un fermo

Villa San Giovanni (Reggio Calabria) - Un giovane di 20 anni, K.N., é stato fermato dai carabinieri con l'accusa di essere il responsabile dell'accoltellamento del diciassettenne avvenuto ieri nel corso di una rissa a Villa San Giovanni, nel reggino. Il ventenne, di origini albanesi ma residente a Villa San Giovanni, incensurato, é accusato di tentato omicidio. Altri cinque giovani, coinvolti nella rissa culminata col tentato omicidio del diciassettenne, sono stati denunciati dai carabinieri in stato di libertà. Infine, uno dei minori italiani è stato deferito anche per porto illecito di oggetti atti ad offendere in quanto, esito perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello.

Il giovane fermato é ritenuto responsabile del ferimento dalla stessa vittima, oltre che da altri giovani che sono rimasti coinvolti nella rissa culminata nel tentato omicidio, avvenuto nei pressi dell'ingresso dell'Istituto professionale alberghiero di Villa Giovanni. Secondo quanto é emerso dalla ricostruzione dei fatti da parte dei carabinieri, il diciassettenne sarebbe stato ferito perché avrebbe tentato di fare da paciere in una lite per futili motivi scoppiata tra due giovani, uno dei quali, per reazione, l'avrebbe accoltellato. Le indagini dei carabinieri, comunque, proseguono per ricostruire in ogni dettaglio la dinamica di quanto é accaduto.