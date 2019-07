Sbarco di migranti nel reggino con una barca a vela, alcuni fuggiti

Roccella Jonica (Reggio Calabria) - Un gruppo di migranti di nazionalità iraniana e irachena é giunto stamattina a Roccella Jonica, nel reggino, a bordo di una barca a vela di circa 15 metri battente bandiera tedesca che é stata fatta arenare in un tratto di spiaggia libera, a circa trecento metri dal porto. A segnalare alle forze dell'ordine l'arrivo dei migranti é stato un pescatore che ha assistito allo sbarco. Alcuni migranti, dopo avere raggiunto la terraferma, si sono dispersi e sono in corso adesso le operazioni per rintracciarli. Al momento, ne sono stati individuati una quarantina, tra cui alcune donne e bambini. I migranti rintracciati sono stati portati in un centro di prima accoglienza messo a disposizione dal Comune di Roccella Jonica.

