Scontro tra auto e Fiorino a Cutro, 3 feriti: interviene elisoccorso

Cutro (Crotone) - Scontro fra due vetture: una Mercedes Classe A e un Fiat Fiorino. Quest'ultimo a seguito dell'impatto è finito fuori strada in un fossato. A bordo della Mercedes viaggiavano madre e figlio, tutti e due sono rimasti feriti e affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso. La donna è stata poi trasferita presso struttura ospedaliera con Elisoccorso. ll conducente del Fiorino è stato estratto dall'abitacolo dai vigili del fuoco e trasferito con ambulanza nell'ospedale di Catanzaro.

Sul posto, anche squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sellia Marina e squadra della sede centrale del comando di Crotone che sono impegnate dalle 9.15 circa sulla SS 106 in località Votapozzo nel comune di Cutro. L'intervento dei vigili del fuoco è valso anche alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. La SS106 è stata chiusa in ambedue i sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso. Accertamenti sono al momento in corso per ricostruire la dinamica del sinistro.