Scontro tra due auto in galleria sulla SS 106 a Catanzaro, interviene elisoccorso

Catanzaro - Incidente stradale, nel pomeriggio, in galleria tra l'uscita del quartiere Barone e l'uscita del quartiere Santa Maria, sulla SS106/var A. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale. Due i mezzi coinvolti, un camioncino Fiat OM40 ed una Citroen C4. Feriti i conducenti dei due mezzi uno dei quali, più grave è stato affidato alle cure del personale medico del Suem118 e trasportato con elisoccorso all’ospedale. Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle vetture. Il transito sulla SS106 Var/A nel tratto interessato dal sinistro è stato chiuso fino al termine delle operazioni di soccorso. Sul posto Polizia Stradale per gli adempimenti di competenza, al momento accertamenti sono in corso sulla dinamica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA