Sequestrati 1000 cd nel vibonese, sanzione ad ambulante

Filandari (Vibo Valentia) - I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Vibo Valentia, impegnati negli ordinari servizi di controllo economico del territorio e di contrasto ai traffici illeciti, con particolare riferimento all’illecita commercializzazione di articoli contraffatti, nel comune di Filandari, hanno individuato un ambulante, di origini marocchine, dedito alla vendita in forma stabile di Cd-rom, riproducenti opere musicali di vari autori italiani e stranieri, risultati contraffatti e/o esposti per la vendita in mancanza delle prescritte autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche. La pattuglia, composta dai militari specializzati, “Antiterrorismo e Pronto Impiego” ha proceduto al sequestro della merce e alla contestuale denuncia a piede libero alla locale Autorità Giudiziaria dell’autore del reato di contraffazione di opere protette dal diritto d’autore. Il venditore, inoltre, è stato sanzionato amministrativamente per aver eluso gli obblighi di vendita itinerante, stabilendosi con posto fisso in una pubblica via. L’attività di servizio testimonia il costante impegno della Guardia di Finanza nei settori della tutela del diritto di autore e del regolare esercizio di attività commerciali.

