Sequestrato tonno rosso in vendita a Palmi, sanzione per 8mila euro

Palmi (Reggio Calabria) - Circa 20 chili di tonno rosso, detenuti e messi in vendita in violazione della normativa che tutela tale specie ittica, sono stati scoperti e sequestrati in un esercizio commerciale di Palmi dagli uomini della Capitaneria di porto di Gioia Tauro. I militari, nel corso di un'ispezione eseguita nell'ambito delle attività di controllo della filiera ittica, hanno individuato il prodotto esposto per la vendita e hanno proceduto ad elevare una sanzione amministrativa di ottomila euro nei confronti del titolare della pescheria. Successivamente, una volta accertata la non idoneità al consumo umano, grazie all'ausilio di un veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria, il prodotto ittico è stato distrutto.

