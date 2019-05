Sequestri e sanzioni a lavanderie nel cosentino, irregolarità in scarichi reflui

Corigliano Rossano (Cosenza) - Dodici lavanderie situate nella frazione scalo di Rossano sono state sottoposte a controllo dai carabinieri Forestale che hanno anche elevato sanzioni amministrative. Nell'attività è stato impegnato, assieme a quello delle Stazioni, anche personale del Nipaaf, tutti dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Cosenza. I controlli hanno riguardato gli scarichi e la relativa tracciabilità dei rifiuti di tali attività produttive. Sei i proprietari delle lavanderie denunciati alla Procura di Castrovillari per mancata autorizzazione allo scarico e perché, nel caso di "lavanderie a secco", non avevano comunicato all'organo pubblico per le emissioni in atmosfere delle lavatrici industriali. Sequestrate anche diverse lavatrici e lavasecco presenti nelle attività commerciali oggetto del controllo e sono state contestate sanzioni amministrative per oltre 10 mila euro perché i proprietari non avevano il registro di carico e scarico dei rifiuti pericolosi o non lo avevano aggiornato.

