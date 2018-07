Si allontana in mare e rischia annegare, salvato 16enne a Crotone

Crotone - Un ragazzo di 16 anni è stato salvato a Crotone dall'annegamento dall'intervento della Guardia costiera. L'adolescente faceva parte di un gruppo che aveva deciso di trascorrere la giornata nella spiaggia libera del lungomare cittadino; M.M. con altri amici è andato a fare il bagno ma si è allontanato eccessivamente dalla riva, e, vinto dalla stanchezza, è stato trasportato dalla corrente marina verso il largo.

La comitiva ha chiamato la Guardia Costiera tramite il numero di emergenza 1530 e la sala operativa della Capitaneria di porto ha dirottato in zona una motovedetta, già in mare per attività di pattugliamento. Il ragazzo in difficoltà è stato recuperato con un salvagente anulare e issato a bordo dall'equipaggio per verificare le sue condizioni. A parte spavento ed estrema stanchezza, l'adolescente è apparso in ottime condizioni tanto da non richiedere l'assistenza medica.