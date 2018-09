Si ribalta auto a Rombiolo, un ferito

Rombiolo (Vibo Valentia) - I vigili del fuoco del comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti oggi nel comune di Rombiolo Loc. Monteporo, per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento una vettura Suzuki Vitara si ribaltava in prossimità dell’incrocio tra la SP 29 e la strada per Rombiolo, il conducente L.M. di anni 55 rimasto ferito è stato trasportato all’ospedale di Vibo Valentia. I Vigili del fuoco dopo aver messo in sicurezza la vettura alimentata a GPL collaboravano alle operazioni di recupero del mezzo.