Si ribalta con trattore a Platania, grave 49enne

Platania – Grave incidente, nella tarda mattina di oggi, nel comune di Platania. Un uomo di 49 anni si è ribaltato con un trattore mentre stava lavorando in un terreno. Sul posto sono subito giunti i soccorsi con i sanitari del 118 ma vista la gravità dell’accaduto si è reso necessario anche l’intervento dell’elisoccorso per il trasporto all’ospedale. Impegnati sul luogo dell’incidente anche i vigili del fuoco e i carabinieri per le indagini del caso. Da quanto si apprende, l’uomo stava lavorando con il trattore quando il mezzo si è ribaltato in una scarpata. Il 49enne è sbalzato fuori dal mezzo agricolo riportando diverse ferite e contusioni ma fortunatamente non è rimasto schiacciato dal mezzo. Evitato, quindi, il peggio. Il 49enne, ricevute le prime cure, é stato trasportato in barella fino all'ambulanza e successivamente nel vicino campo sportivo dove ad attendere vi era l'elisoccorso per il trasporto all'ospedale.

I vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme sono impegnati al momento per la messa in sicurezza del mezzo in attesa del recupero.