Sorpreso mentre cede marijuana, un arresto a Taurianova

Taurianova (Reggio Calabria) - Nei giorni scorsi, personale della Polizia di Stato in servizio di Volante al Commissariato di Taurianova, nel corso di mirati servizi volti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, il cui consumo coinvolge fasce d'età sempre più giovani, ha arrestato in flagranza di reato un 22enne, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L'uomo è stato sorpreso dagli Agenti del Commissariato mentre era appartato in una centralissima via di Taurianova, nell'atto di effettuare una cessione di marijuana ad un acquirente. Alla vista della Volante della Polizia di Stato, ha tentato la fuga ma è stato subito fermato dagli Agenti ed è stato sottoposto a perquisizione personale. Il fermato aveva addosso una busta di cellophane contenente un notevole quantitativo di marijuana e, nelle tasche dei pantaloni, altra sostanza simile, già suddivisa in dosi e pronta per essere spacciata. L’uomo, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Palmi, è stato associato presso la Casa Circondariale di Palmi.