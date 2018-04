Sparò vicino di casa a Pasquetta, gip convalida fermo 60enne di Guardavalle

Catanzaro – Avrebbe sparato contro Giuseppe Tedesco, 63 anni, che si trovava nel giardino della propria abitazione, dalla finestra. Per questo motivi i carabinieri avevano fermato il presunto autore, Domenico Perronace, 60 anni. Il Gip di Catanzaro oggi ne ha convalidato disponendo per Perronace la custodia cautelare in carcere.

Nella sparatoria, avvenuta a Guardavalle, erano rimaste ferite due persone: l'ex sindaco del paese, Giuseppe Tedesco e l'uomo che avrebbe sparato. Tedesco era stato portato con l'eliambulanza all'ospedale di Catanzaro. All'origine del fatto ci sarebbero questioni di vicinato. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, infatti, Perronace avrebbe sparato contro Tedesco, che era nel giardino della propria abitazione, dalla finestra. Quando i carabinieri sono arrivati, insieme ad un funzionario di polizia libero dal servizio che si trovava sul posto, hanno circondato la casa da dove erano partiti gli spari.

Nel piazzale i militari hanno individuato il responsabile che era in auto lato guida, armato. I carabinieri, dopo una trattativa, sono riusciti a recuperare la pistola ma si sono accorti che l'uomo era ferito al torace. L'uomo è stato così portato in ospedale. I carabinieri del nucleo investigativo del nucleo Operativo e della Compagnia di Soverato hanno poi accertato che Domenico Perronace avrebbe prima sparato al vicino con un fucile dal terrazzo e poi si sarebbe sparato in sala da pranzo con una pistola. Solo dopo è sceso in strada per entrare in auto. Le armi trovate erano tutte regolarmente detenute, ma è stata trovata anche una pistola con matricola abrasa.