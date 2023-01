Cosenza - Un incendio ha distrutto nella tarda serata di ieri, 24 gennaio, uno stabilimento balneare sul lungomare di Scalea, centro dell’Alto Tirreno cosentino. Sul posto i vigili del fuoco e i Carabinieri. Le fiamme hanno divorato la struttura in legno e, non si esclude la matrice dolosa. Proprio in questi giorni i sindaci del comprensorio si sono riuniti in seguito all’incendio di tre autobus di linea avvenuto nella vicina Diamante.