Trovate duemila piante canapa in stato abbandono nel Reggino

Galatro (Reggio Calabria) - Nell'ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti, i carabinieri di Galatro, assieme ai colleghi Cacciatori di Calabria di Vibo Valentia, nel corso di una perlustrazione nelle aree boschive, hanno rinvenuto una vasta piantagione di canapa indiana, nascosta in un fondo agricolo di proprietà demaniale, precedentemente adibito a castagneto, nei boschi in Contrada Castagnara, al confine con il Comune di San Pietro di Caridà. Venti filari di 50 metri l'uno contenenti in totale circa duemila piantine di canapa indiana del tipo "olandese nana", dell'altezza media di 70cm, in stato d'abbandono.

I militari dell'Arma si sono infiltrati all'interno di un bosco situato al di sopra della diga sul Metramo, in un'area impervia, raggiungibile solamente a piedi, attraverso sentieri tortuosi e ricoperti da una fitta vegetazione. Oltre allo stupefacente, la piantagione era munita anche di un essiccatoio rudimentale con all'interno ulteriori 500 grammi circa di marijuana già estirpata e due cisterne d'acqua, l'una della capienza di 500 litri posta su un albero e l'altra dal volume di 1.500 litri posta sul terreno, collegate con un impianto a goccia ai singoli filari per irrorare lo stupefacente.