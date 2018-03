Trovati in possesso di droga, arrestati padre e figlio a Jacurso

Catanzaro - All'alba i militari della compagnia carabinieri di Girifalco, coadiuvati da personale del nucleo cinofili di Vibo Valentia, hanno eseguito perquisizioni locali nel Comune di Jacurso. A seguito delle perquisizioni sono stati arrestati, Salvatore Pileggi , 69 anni, pensionato, incensurato e Stefano Pileggi, 32 anni, incensurato. Padre e figlio, sono stati trovati in possesso di circa 1,2 Kg di marijuana, 91 grammi di hashish suddiviso in 2 panetti, 1,3 grammi di cocaina, divisa in 3 dosi, 2 bilancini di precisione, materiale per il taglio ed il confezionamento delle sostanze stupefacenti, 825 euro in banconote di vario taglio. I due sono stati tradotti in carcere a Siano, in attesa di giudizio direttissimo.

