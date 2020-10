Truffe e raggiri, sequestrati beni per 1,2 mln in Calabria a 49enne campana

Vibo Valentia, 6 ott. – Beni per un valore di un milione e 200mila euro sono stati sequestrati dalla squadra mobile della questura di Vibo Valentia, dal nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e dalla sezione misure di prevenzione della divisione anticrimine a Maria Merolla, 64enne di origini campane, meglio conosciuta come la sedicente “Cristina Kramer”. A fronte della totale assenza di redditi dichiarati tra il 2000 e il 2017, è emerso che la donna ha erogato ingenti somme di denaro al suo compagno, un vibonese di 49 anni, per l’acquisto di terreni e la costruzione di fabbricati che sono stati ceduti in donazione ai tre figli avuti da quest’ultimo, ma successivamente non riconosciuti dalla Merolla. Sotto sequestro sono finiti: un immobile ubicato a Rende (Cs), uno a Cotronei (Kr) a villaggio Palumbo, un fabbricato a Caria di Drapia (Vv), un fabbricato per civile abitazione sempre a Drapia, due terreni a Caria, due immobili e un terreno a San Nicolò di Ricadi (Vv).

I beni sarebbero stati acquisiti mediante truffe e raggiri ai danni di persone che la donna avrebbe circuito presentandosi di volta in volta come “dottoressa Kramer”, agente immobiliare, agente finanziario e persona che millantava conoscenze nei ministeri. La donna si sarebbe fatta così consegnare in mezza Italia e nel Vibonese cospicue somme di denaro facendo poi perdere le tracce. L’inchiesta a Vibo è stata coordinata dal procuratore capo, Camillo Falvo.