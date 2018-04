Vento causa crolli al tribunale di Vibo, attività sospese

Vibo Valentia - Nuovo palazzo di giustizia di via Lacquari a Vibo Valentia interdetto a causa del crollo del controsoffitto. La scoperta del crollo e dei danni e' stata fatta stamattina dal personale di vigilanza alla riapertura del nuovo Tribunale. Il crollo, a causa delle forti raffiche di vento, si e' verificato nella notte fra sabato e domenica. Volata via anche un'intera vetrata del tetto.

L'intera area e' stata transennata dai vigili del fuoco per ragioni di sicurezza e le attivita' lavorative momentaneamente sospese. Nonostante la costruzione del nuovo palazzo di giustizia sia stata avviata nel lontano 1996, i lavori non sono stati ancora ultimati e restano totalmente da finire il primo e secondo piano dell'immobile oltre che gli scantinati. Una struttura per la quale si aspetta ancora il passaggio di proprieta' dal Comune di Vibo Valentia al Ministero della Giustizia al fine di riprendere i lavori per il suo completamento.