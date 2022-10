Al via l'edizione calabrese di Prime Minister per 40 ragazze

Rende - Al via l’edizione calabrese di "Prime Minister", la scuola di politica per giovani donne dai 14 ai 19 anni. Quaranta ragazze provenienti da tutta la regione hanno varcato il 22 ottobre, la soglia del Museo Civico di Rende per entrare nel vivo del progetto e iniziare il percorso di formazione itinerante, che si svolgerà in 10 tappe. Ad accoglierle il collettivo di donne calabresi, imprenditrici, giornaliste ed esperte di comunicazione social, giovani laureate grazie al quale Prime Minister, scuola nazionale già attiva in 13 città italiane, sarà realizzata anche in Calabria, contribuendo a creare consapevolezza intorno ai temi della disparità di genere, per aprire la strada a piccoli cambiamenti, necessari per costruire nuove opportunità per le donne.

La scelta del Museo Civico non è stata casuale. Come ha sottolineato l’onorevole Anna Laura Orrico, parte del collettivo calabrese: “Se siamo quello che siamo lo dobbiamo al nostro patrimonio. Se impariamo a conoscere chi siamo sapremo di cosa siamo capaci. Niente è impossibile da realizzare, come donne possiamo essere tutto ciò che sogniamo di diventare”. Dopo il discorso di apertura dell’onorevole Orrico, l’in bocca al lupo di Angela Laurenza, arrivata da Napoli, tra le fondatrici di Prime Minister nazionale, che ha sottolineato l’importanza della scuola calabrese per una nuova narrativa del Sud, come già accaduto ad esempio in Sicilia, da dov’è Prime Minister è partito, Basilicata e Napoli.



“Sentitevi protagoniste di lotte e battaglie pensando che non riguardano soltanto la sfera personale, ma ci accomunano ad altre realtà ed è importante che le nostre azioni e rivoluzioni si propaghino nei luoghi che viviamo e nelle persone che abbiamo accanto” - lo sprone di Angela Laurenza. A seguire l’intervento dell’assessore al comune di Rende, Elisa Sorrentino che si è complimentata con le ragazze per il coraggio e lo spirito con cui hanno accolto il progetto, ricordando loro il legame tra territorio e identità. Le future Primers Calabria hanno poi incontrato la docente di demografia all’Unical, Manuela Stranges che ha presentato la situazione in Italia sulla parità di genere e decostruito insieme a loro, gli stereotipi più comuni, a partire dal linguaggio e da impostazioni culturali in cui si sedimentano, assegnando alle donne solo ruoli marginali. Le ragazze sono poi state coinvolte in una caccia al tesoro per le vie del borgo di Rende, per vivere il territorio condividendo momenti di collaborazione, divertimento e confronto. "Che saranno i primi di una lunga serie", promette il collettivo. Il prossimo appuntamento per le Prime Minister Calabria è fissato per il prossimo 26 novembre 2022.