Il poeta Maurizio Gimigliano con “Alma” fra gli ammessi al Premio Strega sezione poesia

Catanzaro - Il 21 marzo, durante la giornata mondiale dedicata all’arte poetica, sono stati svelati i nomi dei partecipanti ammessi alla prima edizione del “Premio Strega” dedicato proprio, alla sezione poesia. Nell’elenco degli ammessi ritroviamo il poeta catanzarese, Maurizio Gimigliano, che con il suo libro Alma edito da Grafichéditore, concorrerà al prestigioso premio. Alma, pubblicato nel dicembre del 2022, è il quinto libro del poeta Gimigliano, e si presenta quale raccolta di 110 poesie d’amore che esplorano, con delicatezza di linguaggio e vibrante valore semantico, il tema dell'amore in tutte le sue forme, dal romanticismo allo struggimento, dalla passione alla tenerezza.

“L'autore - si legge in una nota - utilizza un linguaggio delicato e raffinato per rendere tangibili emozioni e pensieri, trasmettendo la sua interiorità, e donando nutrimento ad un universo poetico intenso e coinvolgente. Le poesie sono scritte con una maestria tecnica e stilistica sorprendente, e sono naturalmente capaci di emozionare, e di ispirare il lettore chiamato complice di un percorso che pone l’amore quale alfa e omega di un cammino individuale così come collettivo. La presenza di una candidatura made in Calabria per questo prestigioso riconoscimento inorgoglisce e, pone al centro dell’attenzione il fermento culturale che sta attraversando la nostra regione di cui case editrici e poeti in lizza, sono straordinaria testimonianza”.

Il prossimo step sarà il 19 maggio quando, in occasione del Salone del Libro di Torino saranno annunciati i nomi dei 5 finalisti che si contenderanno il premio. “A prescindere dal risultato – dichiara l’autore – sono onorato di aver ricevuto questa candidatura ma ancor più, sono felice che il mio pensiero Amore sia stato condiviso e si sia dunque arricchito di emozioni altrui, rafforzando la sua azione rivoluzionaria che muove il mondo”.