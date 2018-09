Lamezia, apre al Chiostro la mostra “Ombre di luce” di Grazia Savelli

Lamezia Terme - Sarà inaugurata lunedì 1 ottobre alle 19.30 la mostra personale dell'artista Grazia Savelli. Una serie di quadri che sarà esposta al Chiostro Caffè Letterario di Lamezia Terme dal 1° al 7 ottobre 2018. Il vernissage di “Ombre di luce” – questo il titolo della personale della Savelli – vedrà la partecipazione dell'autrice che converserà con Lionella Morano e Ippolita Luzzo. L'arte pittorica di Grazia Savelli appare lenta e meditata, a volte apparentemente dura e maschia, ma in realtà piena di speranza; uno spaccato dei tempi moderni, una cronaca sincera di vita contemporanea. L'orario per visitare la mostra “Ombre di luce” è dalle 17.00 alle 21.00. La mostra è organizzata in collaborazione tra Chiostro Caffè Letterario e Sistema Bibliotecario Lametino.

Napitina di nascita, Grazia Savelli vive e lavora tra Genova e Pizzo Calabro. Dopo aver svolto per molti anni attività professionali nell’ambito del sociale, ha iniziato a dedicarsi alla pittura e alla scultura, fino a essere fortemente coinvolta in questa attività che le consente di esprimere pienamente la sua innata creatività. Peculiarità delle sue opere la capacità di comunicare sentimenti e sensazioni. Le sue finestre, aperture su una realtà che trascende il dato fisico, e i suoi muri, che di questa realtà segnalano la presenza e insieme sottolineano l’intangibilità, rappresentano esemplarmente questo dualismo tra forma e sostanza delle cosa. Le opere di Grazia Savelli sono state in mostra in varie città italiane ed europee (Genova, Milano, Firenze, Reggio Emilia, Lugano, Saint-Paul-de-Vence, Pizzo, Cosenza, Palermo, Vibo Valentia, Torino) e sono presenti in numerose gallerie e collezioni pubbliche e private.