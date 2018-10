Lamezia, film diretto da Francesco Pileggi 'Siamo tutti un po' rromani' premiato a Montecatini

Lamezia Terme - Sbarca a Montecatini, “Siamo tutti un po' rromani”, il film diretto da Francesco Pileggi, che vince il premio “Impegno sociale e inclusione” al Montecatini International short film festival. Ha conquistato la giuria toscana il film sull’inclusione prodotto lo scorso anno da un gruppo di docenti e studenti del Geometra, nell’ambito del progetto “Cinema&Teatro Labò”, con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale e contrastare la dispersione scolastica. Il video è la rappresentazione surreale di alcuni “giochi” che si fanno nel mondo scolastico. Giochi che diventano metafore di ciò accade al di fuori della scuola. Il premio è stato consegnato alla preside Costanzo e al regista lametino Pileggi da Marcello Zeppi, presidente del MISF Montecatini International Short Film Festival, il quale ha messo in risalto il valore sociale del cortometraggio: “Nei film, in genere, si parla di piano americano o di piano parallelo; voi, invece, avete utilizzato un’altissima cifra stilistica, che è il piano umano e della perfetta inclusione”. Patrizia Costanzo ha spiegato com’ è nata l’idea film: “E’ stata una precisa scelta pedagogica quella di dar vita ad un laboratorio di idee che coinvolgesse anche gli alunni con disabilità”.

Francesco Pileggi ha voluto dedicare il premio, una targa in marmo di Carrara, ai bambini di un piccolo centro dell’Aspromonte, dove tempo fa è stata chiusa l’unica scuola del paese. “E’ la vittoria di una scuola per un’altra scuola - ha detto Pileggi - un ulteriore appello nella battaglia che stiamo portando avanti insieme a Gioacchino Criaco, per la riapertura della scuola di Roccaforte del Greco. La chiusura della scuola è stata una grave violazione del diritto allo studio per molti bambini, che, adesso, per poter frequentare le lezioni, devono fare un’ora di pullman su una strada impervia e pericolosa, contro una legge che lo vieta. Ridate ai bambini di Roccaforte del Greco la loro scuola. Se muore una scuola muore una comunità”.