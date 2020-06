Lamezia, premiazione del concorso nazionale letterario “Lettere d’amore ai tempi del Coronavirus” il 19 giugno

Lamezia Terme - Si svolgerà venerdì 19 giugno 2020 alle ore 18,30 presso la Sala Napolitano del Comune di Lamezia Terme, la premiazione della prima edizione del Concorso Nazionale letterario “Lettere d’amore ai tempi del coronavirus” organizzato dal Lions Club Lamezia Host, presieduto dall’Avv. Anna Moricca, in collaborazione con la casa editrice Grafichè Editore di cui è responsabile la Dott.ssa Nella Fragale e l’Associazione Teatrale I Vacantusi presieduta dal Dott. Nico Morelli, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Lamezia Terme.

“Il Concorso – spiegano - al quale hanno partecipato i ragazzi delle scuole medie inferiori e superiori residenti su tutto il territorio nazionale ed in particolare in Calabria, Basilicata, Campania e Friuli Venezia Giulia, ha lo scopo di rivalutare la lettera come forma letteraria e come forma espressiva, sensibilizzando i giovani ad un diverso uso della loro capacità di comunicare, a riprendere a scrivere con una penna e non solo con una tastiera, ad esprimere le proprie emozioni e sentimenti non soltanto tramite le immagini e gli emoticons, ma tramite la bellezza e la purezza delle parole ridando spazio alla fantasia, alla meditazione, alla riflessione”.

“Nello stesso tempo – precisano - si vuole rendere omaggio ad un’epoca in cui questo mezzo di comunicazione serviva a costruire un ponte con i luoghi di provenienza e permetteva agli emigranti di mantenere saldi i legami con le proprie radici avvicinando così terre tra loro lontane; ai soldati, ai prigionieri di mantenere viva la speranza di un futuro di pace con la propria famiglia”.

“La giuria tecnica – aggiungono - formata dalla Dott.ssa Giorgia Gargano (Assessore alla Cultura del Comune di Lamezia Terme), dalla Dott.ssa Laura Calderini (scrittrice orvietese vincitrice di numerosi premi letterari nazionali ed internazionali) e dal Prof. Tommaso Cozzitorto (docente di materie letterarie, storico e critico letterario) ha premiato cinque ragazzi – i cui nominativi saranno resi noti nel corso della cerimonia – e conferito tre menzioni di merito. Le lettere d’amore più belle saranno raccolte in un volume edito dalla Grafiche Editore di Lamezia Terme, - la cui copertina è stata curata dal Maestro Maurizio Carnevali – che sarà presentato nel corso della cerimonia”.