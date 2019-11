Lamezia, presentazione libro "Di sogni è la danza del cielo" per Progetto Fiaba

Lamezia Terme – Il 30 novembre, alle 18 presso la libreria Tavella, verrà presentato il libro "Di sogni è la danza del cielo", a cura di Annamaria Vezio per il Progetto Fiaba, progetto rivolto ai bambini affetti da patologie importanti a cui vengono proposti momenti ludici e creativi attraverso la lettura di fiabe. L'autrice converserà con Maria Chiara Caruso. Il ricavato della vendita è destinato all'Aism - Associazione Italiana Sclerosi Multipla.

Il progetto

Gli iscritti al Progetto Fiaba sono promotori di gioia attraverso l’arte della scrittura. Dall’insieme di opere (filastrocche-fiabe-scioglingua- ecc.) è nata la collana "La casa delle fiabe", pubblicazioni cicliche dal 2013, che vanta ben 11 volumi editati. Tutti i proventi sono consegnati a Onlus per la Ricerca e l’aiuto. Il Progetto Fiaba nasce nel 2012 per creare un ponte di solidarietà e aiuti per i bambini ospedalizzati e non, con malattie gravi, e per dare sollievo ai loro genitori che convivono questo doloroso calvario. Il Progetto nasce da un'esigenza solidale di Annamaria Vezio e ha il patrocinio gratuito dell'Associazione THE WHITE STAG (da anni impegnata in progetti umanitari - riconosciuta dal Presidente della Repubblica con l'assegnazione di Medaglia d'oro al Presidente e Maestro Fabius Constable, e dal 2019 Cav. Della Repubblica); il patrocinio dell'AVIS di Firenze e del Centro di ricerca musicoterapica Arpamagica di Milano. Il "Progetto Fiaba" prevede la raccolta fondi proprio tramite la vendita di opere cicliche della collana La Casa delle Fiabe, scritte da autori aderenti l'iniziativa volte ai bambini, dalle fiabe alle filastrocche, rompicapo, e quanto all'animo del bimbo appartiene. Il fine di tutti i collaboratori è assolutamente nobile e gratuito. Gli incassi sono utilizzati per le pubblicazioni cicliche dei volumi, i cui ricavi vanno a sostegno di: Onlus/ Strutture/Istituti Pediatrici e/o iniziative di promozione Progetti di Ricerca, di strumentazione e cura (Fino a oggi il nostro aiuto è arrivato a: “Liberamente Alessandria per Just”- AISM Italia- AISM Pg- vEyes- RetinItalia- Onlus Globus Basilicata- altro...). Oltre ad essere personalmente presenti con la lettura dei nostri volumi negli ospedali, è desiderio del progetto un tour itinerante che raggiunga biblioteche, cenacoli, eventi, scuole e ospedali delle città italiane al fine di sostenere i bambini da vicino.