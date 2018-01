Parte da Roma Imun 2018: "studenti ambasciatori" anche dalla Calabria

Roma - Partirà da Roma la "maratona" dei baby diplomatici di Imun 2018-Italian Model United Nations, la simulazione di processi diplomatici, organizzata da United Network, associazione italiana promotrice di progetti formativi. L'inaugurazione si terrà domani a Roma con una "delegazione" dei ben quattromila diplomatici e ambasciatori partecipanti all'edizione del Lazio, la più numerosa di sempre. L'edizione romana si terrà dal 9 al 13 gennaio e vedrà i "delegates" al lavoro in varie sedi istituzionali in cui si terranno le simulazioni dei lavori Onu, tra cui la Camera dei Deputati. Ad Imun Roma 2018 partecipano studenti delle scuole superiori di tutto il Lazio (la grande maggioranza), ma anche di Toscana, Emilia-Romagna, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Umbria, Veneto, Molise) e delegazioni di scuole straniere, tra cui Giordania, Francia, Malta. Imun 2018 durerà fino al 20 gennaio: dopo Roma dove saranno coinvolti in totale circa 6000 studenti, proseguirà da nord a sud, attraverso Lombardia, Piemonte, Campania, Puglia, Sicilia, con migliaia di studenti partecipanti e centinaia di Scuole coinvolte, sia italiane che estere. Gli studenti si cimenteranno in "un'esperienza formativa unica, cioè diventare 'ambasciatori e diplomatici per un giorno' per avvicinarsi al mondo della diplomazia e della cooperazione internazionale, per comprendere come funzionano le assemblee dell'Onu e delle più importanti organizzazioni internazionali".

