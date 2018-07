Sport e natura, gli studenti dell'ITT di Lamezia per cinque giorni a Policoro

Lamezia Terme - Sport e natura insieme per la scuola. E’ il progetto realizzato dall’ITT di Lamezia Terme, grazie al quale un gruppo di studenti e docenti trascorreranno cinque giorni estivi a Policoro, in Basilicata, impegnati in attività ricreative e formative.

“L’obiettivo – dice la preside Patrizia Costanzo- è favorire l'integrazione e la socializzazione dei partecipanti, permettendo loro di conoscersi meglio e fare squadra secondo il nostro motto 'sport e scuola'. La novità è questo progetto ribalta la logica tradizionale, che premia i ragazzi più bravi, e coinvolge anche gli alunni più fragili, ai quali viene offerta l’occasione di imparare cose interessanti divertendosi”.

Il campus prevede, infatti, cinque moduli didattici: natura e sport; lo sport che unisce; ambiente, sport e natura; un mare di parole; veleggiando nella geometria.

I cento partecipazione sono suddivisi in cinque gruppi di alunni, più un accompagnatore/tutor. La comitiva è ospitata in un campo scuola attrezzato per lo svolgimento di tutte le attività necessarie allo sviluppo dei moduli, secondo un approccio ludico-sportivo.

Oltre ai vari servizi, sono stati messi a disposizione dei ragazzi esperti e figure aggiuntive di supporto, selezionati secondo le line guida dell'Autorità di Gestione per i Pon 2014-2020, che avranno il compito di seguire giornalmente gli studenti durante le attività ludico-didattiche.

Gli esperti, coadiuvati dalle figure aggiuntive, terranno lezioni su argomenti specifici, prevalentemente all'aperto e con un approccio di tipo Learning by doing. Si tratta di una strategia che stimola l’apprendimento mediante un approccio informale. Senza, cioè, ricorrere al classico insegnamento “frontale” utilizzato, ma con modalità più pratiche e operative, come esperienze di orienteering, vela e nozioni di navigazione, attività subacquee, escursioni didattiche.