Al via ciclo di webinar: gli incentivi nazionali del Mise a supporto delle start up e delle imprese calabresi

Lamezia Terme – Unioncamere Calabria, in qualità di partner della rete Enterprise Europe Network e il Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Attività Territoriali – Ispettorato Territoriale Calabria, organizzano un ciclo di webinar per presentare le misure agevolative ministeriali a favore delle start up e delle imprese calabresi. “L’attività – informano - si colloca nell’ambito del Protocollo di intesa sottoscritto da Unioncamere Calabria e Ministero dello Sviluppo Economico, sede Territoriale per la Calabria per il rilancio dello sviluppo economico e della competitività territoriale”. “La partecipazione è gratuita – evidenziano - previa registrazione entro le ore 12.00 del 21 novembre 2021 attraverso il seguente modulo (clicca qui)”.

Il calendario prevede due appuntamenti per scoprire come funzionano gli incentivi, quali sono i requisiti per poter accedere e come poter fare domanda. Il 22 novembre - ore 9.30 - 12 “Avviare e consolidare un’impresa: gli strumenti agevolativi del Ministero dello Sviluppo Economico”. Saranno trattati i seguenti interventi agevolativi: ON - Nuove imprese a tasso zero, Smart&Start Italia, Nuova Marcora.

29 novembre ore 9.30 - 12 “Gli incentivi del Ministero dello Sviluppo Economico per favorire la trasformazione digitale e l’economia circolare nelle imprese calabresi”. Saranno trattati i seguenti interventi agevolativi: Nuova Sabatini, Economia Circolare, Digital Transformation.