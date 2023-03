Lamezia, iniziativa di Unioncamere il 30 marzo: ‘l'internazionalizzazione per crescita imprese calabresi’

Lamezia Terme - Si terrà il prossimo giovedì 30 marzo a Lamezia Terme presso la sala conferenze di Unioncamere Calabria, con inizio a partire dalle ore 10:30, l’evento dal titolo "L'internazionalizzazione per la crescita delle imprese calabresi: strumenti e servizi di ICE e del sistema camerale" promosso da Unioncamere Calabria – Desk Enterprise Europe Network, Camere di Commercio calabresi e ICE Agenzia. ICE – Agenzia e Unioncamere Calabria, per conto del Sistema camerale calabrese, hanno sottoscritto una intesa operativa per sostenere in maniera sinergica i processi di internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale calabrese.

L’intesa nasce alla luce - è detto in un loro appunto - “dell’accordo quadro stipulato tra Unioncamere Nazionale, Assocamerestero e ICE- Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane”, che ha posto nuove basi fra ICE e sistema camerale per fare sistema a supporto e a difesa del Made in Italy e operante nell’ambito del Patto per l’export - il documento strategico per l’internazionalizzazione del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale. Attraverso l’Accordo i tre organismi hanno inteso individuare nuove linee di attività, nel rispetto delle rispettive competenze, per far crescere e consolidare la presenza delle imprese italiane nel mondo, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e ai settori più colpiti dalla crisi economica.

L’evento, in agenda per il prossimo giovedì 30 marzo, prevede in apertura i seguenti saluti istituzionali: Antonino Tramontana, Presidente Unioncamere Calabria e Camera di Commercio di Reggio Calabria, Klaus Algieri, Presidente Camera di Commercio di Cosenza e Pietro Alfredo Falbo, Presidente Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Seguiranno gli interventi tecnici a cura di: Erminia Giorno, Segretario Generale Unioncamere Calabria; Pietro Turco, Coordinatore del progetto Export Flying Desk (EFD) Elena Sapio, EFD Calabria; Sheila Fidelio, Funzionario Agenzia ICE; Claudia Tola, Funzionario Agenzia ICE.