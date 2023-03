Girifalco - Si sono svolti a Girifalco i Campionati Regionali di Ginnastica Artistica e Ritmica Csen, tappa valida per le qualificazioni al Campionato Nazionale Csen. Hanno partecipato circa 500 atleti provenienti da tutta la Calabria, nonostante le condizioni atmosferiche non erano al top.

Nella due giorni gli atleti hanno dato il loro meglio nelle varie fasi delle gare gestite dalla giuria. I responsabili tecnici regionali Alessia Romagnuolo, per la Ginnastica Ritmica, e Adriana Rosca, per la Ginnastica Artistica, hanno coordinato i vari momenti dei Campionati. Il Comitato Provinciale Csen Vibo Valentia, capitanato da Rossana Grande e dal suo vice Pietro De Fazio, si è avvalso della collaborazione del presidente Regionale Antonio Caira e dal vicepresidente Luigi Papaleo. Presente alla manifestazione l’amministrazione comunale di Girifalco, con la presenza dell’assessore allo sport Vincenzo Olivadese. Lo staff Csen, che ha vigilato sull’andamento della manifestazione, era composto da Fabio Gencarelli, verbalizzatore e segretario di Gara; Marco Macrì, presentatore; MariaElena Scalise, assistente di pista, e Service Musicart di Tonino Sirianni. Il presidente ringrazia “l’Associazione dei Bambini per il servizio di ambulanza, il gestore dell’impianto sportivo e alla presenza e la collaborazione del responsabile Karate Csen Vito Greto che si è dato da fare per la buona riuscita dell’evento. Ma il ringraziamento più importante va agli atleti e in particolare ai genitori che con compostezza hanno seguito tutte le fasi della gara, applaudendo a fine di ogni esercizio a tutti a prescindere se provenienti dalla stessa associazione o meno, questo è lo spirito sano dello sport e la Calabria ne è l’esempio da seguire”.