Ai nastri di partenza torneo internazionale Città di Lamezia Terme in memoria di Pasquale Gallo

Lamezia Terme - "Ai nastri di partenza il Torneo Internazionale Città di Lamezia Terme, sesto Memorial Pasquale Gallo, organizzato da Angelo Aiello e Felice Natalino, che si terrà dal 21 al 24 aprile. La città di Lamezia Terme si appresta ad ospitare una manifestazione che divenuta evento storicizzato dall’amministrazione comunale, sarà occasione non solo di sport e solidarietà ma anche di promozione turistica del territorio. L’agenzia F&A eventi si occuperà di organizzare alcuni momenti di incontro nella città e con la città" è quanto si legge in una nota.

"Il 21 aprile - informano - ci sarà la cerimonia di apertura alle ore 18.00, tra musica e danza. Seguira’ una cena di beneficenza, presso Officine 109, per avere un ulteriore possibilità di sostenere le due associazioni, l’Admo e Un..due..tre..Alessio, alle quali sarà devoluto anche l’intero incasso proveniente dalla vendita dei biglietti di ingresso, nei due campi sportivi (il Renda e il Riga) teatri del torneo. Saranno ovviamente tre giorni - aggiungono - di partite tra le 64 società calcistiche partecipanti, nell’unico torneo in Italia in cui sono previsti altri quattro tornei interni, con relativi trofei, così da permettere ad ogni squadra di disputare lo stesso numero di gare. Il 22 aprile alle ore 21.30 presso il Teatro F. Costabile di Lamezia Terme è previsto il Premio Calcio Giovanile, organizzato dalla F&A Eventi e da A. P. Management. Saranno consegnati riconoscimenti a personaggi del calcio giovanile nazionale ed internazionale, inoltre saranno consegnati il Premio alla Carriera a Roberto Samaden, direttore del settore giovanile dell’Inter per oltre 30 anni e il Premio “Giovane di Calabria” a Daniele Liotti, calciatore calabrese promettente al momento in forza alla Reggina1914".

"Il 24 aprile - fanno sapere - finalissima presso il Gianni Renda che decreterà i vincitori del Torneo edizione 2023. I numeri parlano chiaro sulla portata dell’evento. Previsto l’arrivo in città di 3000 persone, 1000 gli atleti ed oltre 18 strutture alberghiere e ricettive coinvolte nell’ospitalità. Tra le tante novità appena elencate, anche l’inno ufficiale del Torneo, ad opera degli Artisti lametini e prodotto da Dissonanze Studios. Sulle note di "Corri ancora", è stato girato un videoclip negli angoli più belli della città. L’aspetto sicuramente più bello del torneo sarà il ricordo di Pasquale Gallo, volato via troppo giovane e che sicuramente da lassù, come ci ha ricordato papà Giovanni, starà saltando di gioia per come il suo nome sia legato in modo così bello alla sua città. Tra le formazioni italiane saranno presenti: Juventus, Inter, Milan e le altre provenienti da tutte le regioni, ed ancora troviamo squadre provenienti dall’estero (Malta, Albania, Kossovo)".

Le squadre e i gironi :

Milan – Olimpia Bitonto – Villabate – Meridiana

Messina – Calcio Lamezia – Sc Corigliano – Academy Sava

Reggina – Soccer Friends – Adelkam – Boys Marinate

El Clasico – Marano calcio – New Team Caltanissetta – Real Limbadi

Juventus – Santa Sofia di Licata – Real Cosenza – Accademia

Catanzaro – Rocca di Caprileone – Game Sport – Marca

New Team Mosta – Virtus Junior Stabia – Sportland Catania – Promosport

Crotone – Polisportiva Lamezia – Cefalù – Costa degli Dei

Mosta – Castel San Giorgio – Romulea – Gioiese

Academy Lamezia – Segato – Asd Megarini – Ligny Trapani

Inter – Spes Battipaglia – Alessandro Rosina – Gatto e Lio

Sf H Pristhina – Mirabella – Stella Nascente – Real Casarea

Potenza – Tor Tre Teste – New Eagles – Kennedy

Fc Autokton – Fortitudo Bagheria – Ac Barcellona – Taurianova

Salernitana – Soccer Dream – Nuova Taras – Sm Cilento

Tirana – Real Amantea – Peluso Academy – Capo Vaticano