Alla Royal Team Lamezia arriva il portiere Martina Cacciola

Lamezia Terme - La Royal Team Lamezia copre anche la casella del portiere assicurandosi le prestazioni di Martina Cacciola. Un passato anche in maglia azzurra in vari raduni e tornei e sesto arrivo in casa-Royal. Ventisei anni compiuti lo scorso 24 marzo, Cacciola è nativa di Scilla ed ha iniziato a praticare calcio a 5 anni nella vicina Bagnara. Quindi il salto nel 2010 alla Pro Reggina dove conquista Coppa Regionale e Promozione in A nel 2012. In quella stagione poi vinse lo storico scudetto e la Supercoppa Italia con le reggine.

Dopo quasi 4 stagioni ecco il gran salto nella titolata Lazio nel 2014 (accanto alle quotate Giustiniani e Catarina) conquistando subito la Supercoppa Italiana, ma è nella sua seconda stagione (2015/16) che ha potuto dimostrare tutto il suo valore in porta, fino alla Semifinale dei Play Off Scudetto. Quindi l’anno dopo il ritorno nella sua Calabria, a Locri ma purtroppo nel dicembre del 2017 la squadra si ritira dal campionato di Serie A e Cacciola passa alla Rambla.

Nazionale: Tra fine 2016 e inizio 2017 per Martina Cacciola anche la grande emozione della maglia azzurra restando costantemente nel giro della Nazionale, con la convocazione da parte di mister Tarantino per 3 giorni nell’ottobre del 2016, poi a dicembre con un torneo in Spagna contro le locali, Russia e Portogallo. Purtroppo nessun esordio ma essere già tra le convocate dimostra le evidenti doti tecniche di Cacciola, convocata poi ancora a febbraio 2017 per un altro raduno della Nazionale.

Ora un’altra pagina per la forte Cacciola entusiasta del suo approdo alla Royal Team Lamezia: “Sono sensazioni positive per me – spiega Martina Cacciola - è un’altra sfida, l’ennesima nella mia terra. Poter difendere la maglia della squadra della tua regione ti spinge a dare sempre quel qualcosa in più. Da parte mia cercherò di mettere a disposizione delle mie nuove compagne di squadra e dell’intero staff la mia esperienza, professionalità e dedizione al lavoro, solo così si potranno raggiungere determinati obiettivi”. Anche lei come le altre 5 nuove compagne che l’hanno preceduta nei giorni scorsi, conosce la Royal ed il suo ambiente. “Ho assistito ad una partita lo scorso anno, Royal-Salernitana, ed ho visto l’entusiasmo dei tifosi e il legame verso questa maglia. L’intento dello sport è proprio questo: condividere una passione, al di là delle vittorie o delle sconfitte lo sport è divertimento, attaccamento, gioia. Lo sport è vita. Il calcio a 5 in particolare ha bisogno di gente e di tifosi così. Poi ho avuto modo di conoscere personalmente il presidente Mazzocca e il preparatore atletico De Sensi, mentre con mister Ragona e il preparatore dei portieri Iannelli ci siamo sentiti telefonicamente, al pari di Ciccio Solito che è stato il primo a contattarmi e ad illustrarmi l’interesse della Royal Team Lamezia. Col presidente e con tutti gli altri ci siamo confrontati apertamente: sarebbe bello trovare sempre insieme le soluzioni a tutto, anche da questo si costruiscono le vittorie. Per questo ci tengo a ringraziare tutta la società che è venuta incontro alle mie esigenze di lavoro, dandomi la possibilità, nel contempo, di disputare un campionato di Serie A. Un grazie va anche a tutte le società che mi hanno contattata durante questi mesi, vuol dire che durante questi anni qualcosa di produttivo è stato fatto. Ed infine ringrazio la mia famiglia e le persone a me vicine che non mi hanno mai fatto mancare il loro sostegno e il loro affetto”. E sul prossimo torneo idee alquanto chiare: “Sarà un campionato difficile, il salto dalla A2 alla A è alto, sia a livello tecnico-tattico che fisico. Bisognerà farsi trovare pronti e preparati perché altrimenti si rischia di far svanire quanto costruito fino ad ora. Sono tante le componenti che dovremo allenare, ma sono sicura che lo staff si sta già preparando a questo. Con il lavoro e l’entusiasmo da parte di tutti, tifosi compresi – conclude Cacciola - proveremo a toglierci tante soddisfazioni”.