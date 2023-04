Antonio Maggisano della Libertas Lamezia vince la "Castiglione Eco Run"

Lamezia Terme - "Antonio Maggisano vince anche la Castiglione Eco RUN organizzata dall’Avis in Corsa Conversano e giunta ormai alla sua sesta edizione. Più di settecento i partecipanti alla manifestazione suddivisi tra i 361 atleti che hanno partecipato alla gara competitiva di 15 chilometri facente parte del circuito Puglia Trail promosso dalla Fidal, e i 340 camminatori che hanno attraversato i sentieri dell’antico fortificato medioevale per 6 chilometri" è quanto si legge in una nota.

"Il primo a tagliare il traguardo, con un tempo di 53 minuti e 43 secondi, è stato proprio Antonio Maggisano della Libertas Atletica Lamezia, seguito da Francesco Saverio Scattarelli, con il tempo di 55 minuti e 32 secondi della Dynamyk Fitness e da Moliterni Giuseppe della ASD Gravina Festina Lente con il tempo di 56 minuti e 4 secondi. Antonio Maggisano, allenato e accompagnato da Gregorio Sesto, da un po di mesi si sta dedicando anche alle gare Trail dove sta ottenendo grandi risultati e dimostrando il suo grande valore anche a livello assoluto e un atleta difficile da battere in questi percorsi dure e avvincenti".