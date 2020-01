Arriva alla Vigor 1919 l’attaccante Mariano Fausto Giuggioloni

Lamezia Terme - Un nuovo ed importante innesto per la Vigor 1919, si tratta di Mariano Fausto Giuggioloni, attaccante classe ‘89. Nasce a Vibo Valentia da genitori argentini e cresce in America latina, sino a quando, ritornato in Italia, disputa il suo primo campionato in Eccellenza nelle Marche e successivamente veste la maglia del Mestre in Promozione. In Calabria diverse le sue esperienze, Praia, Belvedere, Fuscaldo ed Aprigliano in Promozione e poi in Eccellenza Real Sersale e Soriano, maglia quest’ultima che ha indossato sino al mese di ottobre della stagione in corso.

Giuggioloni si dice “contento di sposare il progetto biancoverde. La società ha le idee ben chiare sui risultati da raggiungere in questo campionato e cercherò con tutte le mie forze di ricambiare i sacrifici e l’interesse dimostrato nei miei confronti e sono felice di trovare un grande compagno come Andricciola ed un gruppo compatto e molto motivato, spinto da una grande passione verso questa realtà e la sua storia centenaria”.