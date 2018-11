Arvalia Nuoto Lamezia conquista il terzo posto al secondo meeting “Città di Vibo Valentia”

Lamezia Terme –L’Arvalia Nuoto, domenica 4 novembre, ha partecipato al secondo meeting “Città di Vibo Valentia”. L’evento è stato organizzato dalla ASD Hipponion nuoto presso la piscina Comunale di Vibo Valentia, in vasca da 25 metri. Il Meeting ha avuto carattere interregionale, ed ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutta la Calabria ed anche dalla Sicilia. Ed arriva proprio da Vibo il primo trofeo stagionale per la squadra guidata dagli allenatori Massimo Borracci e Francesco Strangis, che si è classificata al terzo posto con 321 punti. Come specificano in una nota “una vetrina che ha consentito di mettere in mostra le proprie capacità e il livello di preparazione raggiunto dalla giovane squadra, che ha dimostrato di avere grandi margini di miglioramento”. Sull’esperienza vissuta in vasca la Società Acli Arvalia Nuoto Lamezia esprime "tutto il proprio entusiasmo per il considerevole lavoro dei Mister nella costante crescita tecnica del gruppo".

“La Società si congratula inoltre con tutti gli atleti per il giusto spirito sportivo dimostrato” aggiungono, e segnalano i buoni tempi cronometrici dei seguenti medagliati: Leonardo Grasso, oro nei 200 dorso, 100 misti e 200sl; Gianluca Pittelli, oro nei 100 rana, 100 misti e 100 dorso; Martina Maglia, oro nei 100sl, 100 misti e 100 dorso; Danila Gullo, oro nei 100 e 200 dorso, argento nei 100 rana; Gabriele Muggeri, oro nei 100sl e 100 farfalla, argento nei 100 misti; Ilaria Matti Altadonna, oro nei 100 misti, argento nei 100 dorso, bronzo nei 100sl; Angelo Talarico, argento nei 200 farfalla e 200 misti, bronzo nei 100 farfalla; Giulia Rocca, bronzo nei 100sl e nei 100 misti; Aurora Furci, bronzo nei 200sl Federica Turtoro, argento nei 100 rana e nei 100 misti; Demis Francesco Lico, argento nei 100 misti; Mariafrancesca Cimino, bronzo nei 100 misti; Alice Vinci, argento nei 100 misti Gaia Anna Silvana Ottaviano, bronzo nei 200 dorso.

L’Arvalia ha inoltre ottenuto il bronzo nella 4×50 misti con Ilaria Matti Altadonna, Danila Gullo, Angelo Talarico e Leonardo Grasso. “Hanno conseguito ottimi piazzamenti e punti importanti per la classifica di Società”: Niccolò De Giorgio Vienni, Antonio Devito, Alessia Banditelli, Giulio Torcasio, Michele Severino Aquilano, Giorgio De Pace, Anna Gaia De Sando, Chiara Maria Macrì, Mattia Pio Iuliano, Benedetta Gaetano.