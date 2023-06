ASD Pallamano Sant’Eufemia Lamezia rappresenterà la Calabria alla fase finale Nazionale CONI

Lamezia Terme - "La pallamano Sant’Eufemia Lamezia è campione regionale per la categoria under 13 mista. Nel corso del campionato ha vinto tutte le 12 gare in programma. Unica pecca, come ci riferisce Coach Torchia è l’annoso problema di una struttura che tarda ad arrivare limitando tecnicamente e psicologicamente gli atleti che in base alle temperature e le condizioni metereologiche sono costretti a rinviare allenamenti e gare. Se prima della pandemia le problematiche erano molte ora sono aumentate. Si sta prendendo seriamente la decisione di portare fuori comune la squadra" è quanto si legge in una nota.

"Dopo i problemi un’altra bella notizia - spiegano - ieri 09 06 2023 la ASD Pallamano Sant’Eufemia Lamezia sul lungomare lametino Falcone Borsellino, si è qualificata per la terza volta consecutiva alla fase finale del torneo CONI Nazionale di beachandball (pallamano sulla spiaggia) dove rappresenterà la Calabria e contenderà il titolo nazionale alle altre rappresentative regionali. La manifestazione Nazionale si terrà dal 21 al 24 Settembre 2023 a Matera, mentre le gare verranno disputate sulle spiagge di Policoro (MT). A rappresentare la Calabria saranno 10 atleti lametini più i due tecnici Coach Torchia e Coach Schettino. I nomi dei 10 atleti partecipanti alla fase finale verranno comunicati nel mese di luglio scelti su di una lista di 26 atleti. E come al solito, viva la pallamano".