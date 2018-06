Beach Soccer Lamezia sconfitto all’esordio contro Villasimius

Lamezia Terme - Non inizia nel migliore dei modi il campionato di Serie A per il Lamezia Beach Soccer, la squadra biancoverde infatti è stata sconfitta dalla matricola terribile Villasimius per 7-3. Inizio favorevole ai lametini che si portano subito in vantaggio con Martinez, ma è immediata la reazione dei sardi che pareggiano dopo 3 minuti con Caboni.

Lamezia prova a giocare d’esperienza ma gli avversari si dimostrano abbastanza compatti. Finisce sul 3-3 il primo tempo grazie alle marcature di Muraca su punizione e De Nisi per Lamezia e Bueno e Mancosu per il Villasimius. Il secondo tempo è abbastanza equilibrato, si gioca duramente a centrocampo, nessuna delle due squadre vuole cedere al proprio avversario, Lamezia prova a spingere ma in modo del tutto casuale è Cappai a riportare in vantaggio i padroni di casa al 7’. Il gol taglia le gambe ai lametini che provano a reagire per inerzia, visti anche gli acciacchi di alcuni giocatori, ma vengono nuovamente infilati, per ben due volte, da Cappai. E’ Perra sul gong a suggellare la vittoria dei cagliaritani.

Inaspettata la sconfitta dei lametini, ma di fronte hanno trovato una squadra veramente organizzata, con due top player quali i difensori Bueno e Rolon, tre volte campione del mondo il primo e autentico perno della nazionale paraguaiana il secondo, con cui ha preso parte ai mondiali in Portogallo nel 2015 e alle Bahamas nel 2017. Oggi subito la prova del riscatto alle 16.30 contro Sicilia BS.



Lamezia Terme Bs – Alpitour Villasimius 3 – 7 (3-3; 0-1; 0-3)

Lamezia Terme: D’Augello, De Nisi, Villella, Morelli, Martinez, Muraca, Mercuri, Gatto, Gallo, Panzarella, Torchia, Sacco. All: Pellegrino

Villasimius: Bueno, Caboni, Mancosu, Manis, Vargiu, Ruggiu, Spanu, Amado, Angoioni, Cappai, Perra. All: Catta

Arbitri: Di Marco (S.S. Giovanni), Cardoni (Agropoli), Fagnani (Termoli)

Reti: 1’ pt Martinez (L), 4’ pt Caboni (V), 6’ pt Bueno (V), 8’ pt Muraca (L), 8’ pt Mancosu (V), 10’ pt De Nisi (L), 7’ St Cappai (V), 10’ tt Cappai (V), 11’ tt Cappai (V), 12’ tt Perra (V).