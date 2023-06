Beach Soccer, tris di vittorie per l'Under 20 dell'Icierre: Lametini già qualificati alle final four di Viareggio

Foto da Facebook

Lamezia Terme - Se l’esordio, nella serie A poule-scudetto, della prima squadra non era stato dei migliori, discorso opposto dev’essere fatto per l’Under 20 dell’Icierre Lamezia Beach Soccer. La giovane squadra, guidata da mister Giuseppe Saladino e dal suo secondo Antonio Mercuri, è stata assoluta protagonista delle prime tre giornate della tappa di Lignano Sabbiadoro, nella quale undici squadre, divise in due gironi, saranno impegnate, al ritmo di cinque partite al giorno, fino a domenica. Le prime due classificate di ogni giorne si qualificheranno per le finali in programma a Viareggio il 2 e 3 Agosto prossimi. Si conosce già, tuttavia, il nome di una delle protagoniste delle final four viareggine. E’ proprio l’Under 20 dell’Icierre (nella foto), qualificata con due turni di anticipo. Dopo essersi sbarazzati, all’esordio, della Sambenedettese con un netto 4-1, per effetto dei centri di Martino, Persico, Tutino S. e Schirripa, gli “icierrini” si ripetono, stavolta però ai rigori, ai danni dei campioni d’Italia in carica del Farmaè Viareggio. Calabresi che chiudono il secondo tempo avanti 3-1 grazie alle reti di Schirripa, Tutino e ad un autogol. Nel terzo, ed ultimo, parziale il viareggino Santini dapprima accorcia e quindi, proprio allo scadere, firma il 3-3. Si va così alla lotteria dei rigori che sembra infinita, almeno fin quando Martino decide di dire basta: para su Remedi e poi va a segno chiudendo definitivamente i conti.

Nel programma della terza giornata del girone A spiccava la sfida tra Catania SSD ed Icierre Lamezia, rispettivamente prima, a punteggio pieno, con 6 punti e seconda a quota 4. Alla fine dell’incontro i lametini scavalcheranno gli avversari grazie al successo, per 3-2, al fotofinish. Nel primo tempo i ragazzi in casacca verde si portano sul doppio vantaggio, anche grazie agli interventi provvidenziali del proprio numero uno Samuel Martino, con Perri e Persico. Il Catania rientra in partita nella seconda frazione grazie ad un guizzo di Caltabiano. A metà del terzo tempo Di Stefano acciuffa il 2-2. Finale di gara più che mai in bilico, quindi. Quando i rigori sembrano ormai inevitabili, arriva la gran giocata di Flavio Verso. L’ex Sambiase ed F.C. Lamezia Terme va via sull’out destro ed insacca con un perfetto diagonale, regalando all’Icierre primato nel girone e qualificazione con due turni di anticipo alla fase finale della manifestazione riservata alle squadre under 20. Verso e compagni oggi riposeranno, per chiudere questa proficua tappa di Lignano Sabbiadoro domani, domenica 25 giugno, alle 12:15, allorquando sfideranno i parigrado del Città degli Eventi Eboli.

Inserita nel raggruppamento B l’altra compagine lametina di categoria: l’Ecosistem Lamezia. Dopo l’onorevole sconfitta di misura (1-2) al cospetto del Catania BS, con rete calabrese di Carrozzino, i ragazzi di mister Raffaele Notaris hanno riposato in occasione della seconda giornata. Decisamente più largo il kappaò rimediato ieri contro la Lazio Beach Soccer, impostasi per 9-1. Di Giuseppe Gagliardi la rete della bandiera nel terzo tempo. Stamane, alle 10:30, l’Ecosistem Lamezia se la vedrà contro Cagliari. Domani, domenica 25 giugno, alle 13:15 ultimo match del girone al cospetto di Pisa.

F.G.