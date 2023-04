Calcio: sfida promozione per la Vigor Lamezia, Fc ospite del Catania

Lamezia Terme - Nuovo turno di campionato per le varie realtà calcistiche lametine e dell’hinterland. Procediamo, come sempre, in ordine di categoria e posizionamento in classifica.

Nel massimo campionato dilettantistico nazionale è in programma la sestultima giornata. Oggi si sono giocati due anticipi: 1-1 tra San Luca e Real Aversa, mentre il Canicattì ha vinto 1-0 in casa del fanalino di coda Mariglianese. Più che mai incerta la lotta per assicurarsi gli ultimi due posti nella griglia play-off. Ben cinque, infatti, le squadre in lizza, raccolte nel fazzoletto di appena tre punti. Ci riferiamo a Trapani (43 punti), Lamezia Terme (42), Licata (41), Sancataldese (41) e Vibonese (41). Domani pomeriggio due di queste, Licata e Sancataldese, si sfideranno tra loro al “Dino Liotta”, Trapani e Vibonese ospiteranno altrettante compagini in cerca di punti salvezza quali Castrovillari e Acireale, mentre l’Fc Lamezia sarà di scena al “Massimino” di Catania dove davanti a circa ventimila persone i padroni di casa festeggeranno la matematica promozione in C raggiunta matematicamente già due domeniche fa battendo in trasferta il Canicattì.

Catania dominatore incontrastato di questo torneo, tanto da averlo vinto con ben sei turni di anticipo. Lodi e compagni peraltro reduci da ben dodici affermazioni consecutive e che sin qui tra le mura amiche non hanno concesso neanche le briciole alle compagini viaggianti: quattordici successi in altrettanti incontri! Decisamente molto meno prolifico il cammino dei gialloblù in questo girone di ritorno, nel quale hanno ottenuto 2-4-5. Se invece prendiamo come riferimento la sola gestione De Luca, abbiamo addirittura una sola vittoria, tre pari e ben quattro sconfitte. A cui vanno aggiunti due pari, poi trasformati in passaggio del turno ai rigori, e un’altra sconfitta in Coppa Italia. Sempre sotto la gestione dell’ex tecnico di Monopoli e Bisceglie, Maimone e compagni, sempre tra campionato e coppa, solo in due circostanze sono stati capaci di non subire gol.

Al contempo, solo contro il Santa Maria, dove hanno peraltro perso, hanno segnato più di un gol. Lo score complessivo parla di appena sette reti all’attivo (in undici partite) e ben dodici al passivo. Ovvio che le colpe di questa evidente flessione non sono imputabili a mister De Luca, anche perché da quando è arrivato non ha mai potuto contare su Fangwa, mentre Silvestri, Cristiani, Cunzi e Addessi li ha potuti utilizzare giusto con il contagocce. Si è infatti pagato a caro prezzo il pessimo, o quasi, mercato invernale dal quale la rosa gialloblù ne è uscita fortemente indebolita. Anche i calciatori rimasti ci hanno poi messo del loro, non riuscendo più ad esprimersi sui livelli dei primi tre mesi.

Nella consueta conferenza stampa del sabato, nel presentare la sfida in terra etnea Claudio De Luca ha dichiarato come “per i ragazzi più giovani sarà una prima esperienza importante davanti a ventila persone. Ognuno di loro avrà, quindi, un’opportunità importante di mettersi in mostra. Noi come squadra dobbiamo fare una grande partita, anche perché queste sono le gare più belle da giocare”. Lo score casalingo dei rossocelesti lascerebbe poche speranze ai lametini, anche se questi ultimi sulla carta dovrebbero avere maggiori motivazioni. Il Catania infatti ha già raggiunto l’obiettivo e nell’occasione farà giocare soprattutto chi sinora ha trovato meno spazio, mentre i calabresi hanno assoluto bisogno di punti per non uscire addirittura dalla griglia play-off. “Effettivamente può essere più un discorso di motivazioni. Sappiamo comunque di affrontare una squadra forte anche se ormai più libera di testa. Cosa che ho comunque chiesto pure ai miei, nel senso di giocarsela con la mente sgombra. D’altronde dovrà pure arrivare questa benedetta vittoria”.

A chi gli chiede se il contraccolpo dell’eliminazione dalla Coppa Italia potrà influire in negativo o, piuttosto, in positivo, l’allenatore pugliese ha replicato che “sarebbe da stupidi non affrontare questa sfida con il giusto spirito, visto che le motivazioni vengono da sole in tali circostanze. La coppa era un percorso, il campionato è un altro. Probabilmente, proprio in ottica della prima abbiamo lasciato qualche punto per strada nel secondo. E mi riferisco all’aver rischiato nella manifestazione tricolore più di qualche elemento esperto nonostante fosse fermo da tempo. Ormai ci è rimasto solo il campionato, purtroppo, e di conseguenza bisogna concentrarsi su queste sei gare restanti. Non avere le motivazioni sarebbe veramente preoccupante”.

Non sarà della gara il difensore Cadili, squalificato, e, con molta probabilità, Cunzi, avendo quest’ultimo avvertito un risentimento verso la fine del match di coppa con il Pineto. La sfida del “Massimino” sarà diretta dal signor Ciro Aldi di Lanciano, coadiuvato dagli assistenti Antonio Giangregorio di Padova e Luca Gibin di Chioggia. Terzultimo turno nel massimo torneo regionale dove alla capolista Gioiese manca ormai giusto il conforto dell’aritmetica per poter festeggiare il salto in D. Qualora domani i viola batteranno tra le mura amiche il pericolante Bocale, potrà partire la festa visti gli attuali otto punti di vantaggio sulla più immediata inseguitrice Promosport che sarà invece ospite dello Scalea, terza forza del torneo e distante tre punti dai lametini.

“Siamo reduci da una bellissima prova di squadra e, soprattutto, di carattere, – ha dichiarato all’ufficio stampa della Promosport l’attaccante Colosimo, bomber principe della squadra con undici centri - il che ci ha permesso di prendere tre punti importanti, visto come si erano messe inizialmente le cose in campo, ai danni del Brancaleone. Contro lo Scalea sarà tutt’altra partita. Affronteremo una squadra abbastanza organizzata , capace di esprimere un bel gioco e che, soprattutto nell’ultimo periodo, sta facendo molto bene, come noi d’altronde. Sarà importante riuscire ad esprimere al meglio il nostro gioco e mettere in atto tutte le cose provate in allenamento”.

Al “D. Longobucco” mister Morelli dovrà fare a meno degli ancora out Rekik, Mercurio e Melina. Torna disponibile, essendo rientrato dagl’mpegni con la Nazionale di beach soccer, l’esperto difensore Miceli. Nel campionato di Eccellenza femminile è in programma la quarta di ritorno. Le ragazze della Promosport saranno ospiti della Reggina 1914 nel match in programma alle 15:30 al “Centro Sportivo Sant’Agata” di Reggio Calabria. Lametine che dovranno ormai accontentarsi del secondo posto finale, come successo la scorsa stagione, dato che alla capolista E. Coscarello Castrolibero manca giusto un punto per vincere matematicamente il torneo.

Anche nel girone B di Promozione calabrese si gioca la terzultima giornata. Riflettori domani puntati sul “Guido D’Ippolito” dove, alle 15:30, si affronteranno le blasonate Vigor Lamezia e Palmese, rispettivamente prima e seconda, in condominio con l’Ardore, ma distanti ben nove lunghezze. Ai biancoverdi basterà dunque un pari per tornare a vincere un campionato sul campo (intendiamo chiudere da soli al primo posto) dopo la bellezza, si fa per dire, di trentasei anni! Per un beffardo scherzo del destino, giusto nei giorni scorsi se n’è andato l’allenatore di quell’ultima Vigor capace di vincere un campionato. Ci riferiamo a quel Carmine Tascone subentrato all’esonerato, peraltro da imbattuto, Claudio Ranieri nel campionato d’Interregionale 1986-87. Vigor Lamezia che si appresta finalmente a sfatare questo tabu’ e ritornare, a distanza di due stagioni, in quel campionato che, suo malgrado, aveva dovuto abbandonare due estati fa, su decisione dell’allora presidente Felice Saladini, per lasciar posto al progetto Fc Lamezia.

Due stagioni nelle quali le soddisfazioni non sono insomma mancate in casa biancoverde. Va dato atto al club vigorino di aver allestito sin dall’estate scorsa una rosa all’altezza, composta prevalentemente da calciatori lametini, ed in quanto tali molto attaccati alla maglia, di grande esperienza e con alle spalle già diversi campionati di Eccellenza e Promozione vinti. L’avvento, a fine novembre, di mister Saladino in panchina ha poi conferito il definitivo salto di qualità al gruppo, soprattutto negli scontri diretti, vero punto debole della gestione Perrone. Domani si prevede una bella cornice di publico, insomma, presso l’impianto di via Marconi. In tal senso il sodalizio lametino ha indetto la “giornata biancoverde” , per cui non saranno validi abbonamenti, accrediti e tessere di favore. Il prezzo del biglietto è stato fissato a 5 euro per tutti i settori. Mister Giuseppe Saladino per questa importantissima gara ha deciso di convocare l’intera rosa a sua disposizione, ovvero i portieri Mercuri e Columbro; i difensori Costanzo, Curcio, De Fazio, Gallo, Mascaro, Michienzi, Morelli, Scalise, Tutino; i centrocampisti Calomino, Chirico, Covello, Foderaro M., Giampà, Leta, Salerno, Silvagni; nonché gli attaccanti Arzente, Bernardi, Cristaudo, Foderaro G., Gigliotti, Gullo, Percia Montani.

Spostandoci alla parte bassa della classifica, delicatissimo scontro salvezza per l’Atletico Maida che, al “Pino Catania” di Pianopoli, riceverà l’Africo. I reggini occupano la quintultima posizione con 27 punti, tre meno dei maidesi invece penultimi e con ormai un a sola lunghezza di vantaggio su quell’ultimo posto che comporta, lo ricordiamo, la retrocessione diretta in Prima Categoria. Non si può più rinviare l’appuntamento con quella vittoria che in casa giallorossa manca addirittura da due mesi e mezzo. Mister Caruso dovrà fare a meno degl’infortunati Comito e Perugino ma, in compenso, recupera Maio, assente contro l’Ardore per squalifica.

Nel girone B di Prima Categoria si gioca la sestultima giornata. Nell’unico anticipo vittoria interna del fanalino di coda Cerva a discapito del Cirò Marina. Per i presilani si tratta del secondo successo stagionale che li porta, almeno momentaneamente, a -6 dal duo Garibaldina – San Mauro Marchesato. Domani (15:30) il Sambiase riceverà la Silana al “Gianni Renda” in quello che si annuncia come uno scontro diretto per gli, eventuali, ultimi due posti nella griglia play-off. I giallorossi sono quarti a quota 43, i silani sesti con 41 punti. Impegno esterno per i Biancoverdi Raffaele, ospiti dell’altra squadra di San Giovanni in Fiore, le Stelle Azzurre Silana. Tra i lametini assente certo lo squalificato di lungo corso Torcasio. La Garibaldina di mister Compiacente sarà invece di scena in casa del Rocca di Neto. I crotonesi hanno dodici punti in piu’ dei soveritani.

Ferdinando Gaetano