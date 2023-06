Campionati Italiani Assoluti di Scherma a La Spezia, presente anche il circolo lametino

La Spezia - Si svolgono a La Spezia i Campionati Italiani Assoluti di Scherma ultima gara dell’anno agonistico 2022/2023. La Calabria e in questo caso Lamezia Terme è rappresentata da ben otto persone tra cui 6 Presidenti di Giuria, 1 Computerista e da un Componente dello Staff de Presidente della Federazione Italiana Scherma. Si tratta di Vincenzo Zaccone, Antongiulio Stella, Roberto Costanzo, Luigi Martilotti, Gianmarco Costanzo, Carlo Martilotti e Marco Muraca. Questa foto dimostra ancora una volta il valore della scherma a Lamezia Terme svolta dal ASD Circolo Scherma Lametino che oltre a formare atleti che si mettono in evidenza a livello nazionale ottenendo dei grandi risultati, nello stesso tempo si presta molta attenzione a formare dei Presidenti di Giuria che sono riconosciuti tra i migliori arbitri al Mondo. Lo testimonia il fatto che tre di loro, Luigi Martilotti, Vincenzo Costanzo e Gianmarco Costanzo sono stati convocati ai prossimi Campionati del Mondo Assoluti che si svolgerà a Milano dal 22 al 30 Luglio 2023. Campionato molto importante per gli atleti in quanto devono conquistare punti per la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi.

La tradizione della scherma a Lamezia Terme continua ad avere grandi soddisfazioni tanto è vero che tutta la famiglia del ASD Circolo Scherma Lametino è orgogliosa di essere da sempre tra i migliori Club d’Italia e di essere rappresentata dai migliori arbitri al livello mondiali. Da non dimenticare la figura importante di Roberto Costanzo da sempre nel mondo della scherma prima come atleta e poi come Presidente di Giuria raggiungendo il prestigioso traguardo alle Olimpiadi di Atlanta nel 1996. Segue poi la carriera dirigenziale dapprima come Consigliere Federale della FIS e successivamente in qualità di Membro della Commissione Arbitrale della FIS e della Federazione Internazionale della Scherma (FIE). Attualmente collabora con il Presidente della Federazione Italiana Scherma essendo un componente dello Staff. Inoltre, è sempre pronto ad offrire la sua esperienza alla scherma calabrese con la continua collaborazione con tutti i Delegati Regionali FIS e responsabili del GSA (Gruppo Schermistico Arbitrale) della Calabria.